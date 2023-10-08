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الذهب.. زيادة الطلب بدعم من انخفاض الأسعار

10/8/2023 11:23:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






شجع تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مواطنين أردنيين على الشراء لغايات الزينة والاستثمار، بحسب تجار في السوق المحلية.
وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم الذيب: "إن الطلب على الذهب منذ الأسبوع الماضي جيد جدا".
وأشار الذيب، إلى أن تراجع الأسعار دفع المواطنين لشراء الذهب لغايات الزينة والادخار والاستثمار، جراء توقعاتهم بعودة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبين، أن سعر إغلاق الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، استقر عند مستوى 1832 دولارا للأونصة منخفضا من مستويات تخطت 1900 دولار قبل أيام، مشيرا إلى أن الذهب سجل 1810 دولارات للأونصة خلال الفترة الماضية.
وقال تاجر الذهب يزن دعنا: "الطلب منذ عشرة أيام مرتفع وهو يشهد انتعاشا حتى اليوم".
وأكد دعنا، أن مستويات الطلب على الذهب لغايات الزينة والادخار نشط جراء تراجع الأسعار بقيم ملحوظة.
وأضاف: "الأسعار التي يشهدها المعدن النفيس دفعت المواطنين إلى التوجه إلى الشراء منذ أن تراجعت الأسعار عند مستوى 37 دينارا للغرام عيار الـ21". واتفق تاجر الذهب أحمد كرم مع سابقية في الرأي حول قوة الطلب على المعدن النفيس، منذ أكثر من أسبوع.
وأكد كرم، أن الطلب على المعدن النفيس لغايات المناسبات الاجتماعية وللاستثمار والادخار. وأشار، إلى أن المواطن يراقب الأسواق ويتجه للشراء في حال تراجعت الأسعار ليقوم ببيعه عند ارتفاعها.
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 37.6 دينار، وبلغ سعر الشراء من المواطنين 36.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 44.7 دينار وسعر الشراء نحو 42 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 33.7 دينار وسعر الشراء 30.7 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 306 دنانير، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 270 دينارا.
ويشار، إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات تراجعت عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني(نوفمبر) 2022، ما أدى إلى ارتفاع الذهب قليلا قبل الإغلاق.

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