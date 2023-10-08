السعيد: فخورون بإنجازات لاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
قالت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد على صفحتها الخاصة "فيسبوك": " فخورة بإنجازات لاعباتنا ولاعبينا
في دورة الألعاب الآسيوية والتي اختتم الأردن مشاركته فيها بحصيلة مكونة من 9
ميداليات من بينها 5 فضيات و4 برونزيات.
تميزت مشاركتنا بوجود عدد من اللاعبين
الناشئين في العديد من الرياضات لإكسابهم الخبرة اللازمة من خلال احتكاكهم بأبطال
القارة وتحضيرهم للمحطات المهمة القادمة، لاسيما مع بقاء أقل من ٩ أشهر على انطلاق
دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤".
وأضافت :"كما شهدت مشاركتنا عودة بعض الرياضات بعد غياب طويل
عن الأسياد لزيادة التصنيف النقطي والتقدم أكثر نحو المراحل التأهيلية ، إنتهت مرحلة الأسياد، وأمامنا الكثير من العمل رفقة الاتحادات
الرياضية لتحضير منتخباتنا وتوجيه البوصلة نحو الحدث الأهم على مستوى العالم في
العاصمة الفرنسية باريس، أتمنى التوفيق لمنظومتنا الرياضية في مواصلة تحقيق
الإنجازات التي نفخر بها دائما".
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