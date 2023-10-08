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السعيد: فخورون بإنجازات لاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية

10/8/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - قالت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد على صفحتها الخاصة "فيسبوك": " فخورة بإنجازات لاعباتنا ولاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية والتي اختتم الأردن مشاركته فيها بحصيلة مكونة من 9 ميداليات من بينها 5 فضيات و4 برونزيات.
تميزت مشاركتنا بوجود عدد من اللاعبين الناشئين في العديد من الرياضات لإكسابهم الخبرة اللازمة من خلال احتكاكهم بأبطال القارة وتحضيرهم للمحطات المهمة القادمة، لاسيما مع بقاء أقل من ٩ أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤".
وأضافت :"كما شهدت مشاركتنا عودة بعض الرياضات بعد غياب طويل عن الأسياد لزيادة التصنيف النقطي والتقدم أكثر نحو المراحل التأهيلية ، إنتهت مرحلة الأسياد، وأمامنا الكثير من العمل رفقة الاتحادات الرياضية لتحضير منتخباتنا وتوجيه البوصلة نحو الحدث الأهم على مستوى العالم في العاصمة الفرنسية باريس، أتمنى التوفيق لمنظومتنا الرياضية في مواصلة تحقيق الإنجازات التي نفخر بها دائما".


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