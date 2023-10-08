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بوغبا يواجه خطر الإيقاف.. ميسي يثير الشكوك.. ومورينيو يغازل السعودية

10/8/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أنه سيعمل في السعودية يوما ما، مشيرا إلى دور مواطنه كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، بفتح أبواب الدوري السعودي لجميع نجوم كرة القدم.
وبدا المدرب البرتغالي واثقا من الانتقال للسعودية خلال مقابلة تلفزيونية أجراها على هامش مناسبة ترويجية تجمع نادي روما وهيئة الترفيه السعودية في العاصمة الإيطالية، مضيفا: "سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك". وتابع مورينيو -الذي يواجه ضغوطا بعد انطلاقة متواضعة هذا الموسم مع الفريق الإيطالي: "أنا ملتزم بعملي حاليا مع روما، وأريد أن أعطي كل شيء للنادي حتى آخر يوم"، كاشفا عن رفضه عرضا مغريا للتدريب في السعودية من أجل البقاء في روما لموسم ثالث بعد أن قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.
وعن دور رونالدو في تطور الدوري السعودي، قال: "كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورا مختلفا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه، لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقا، بدأ كثير من اللاعبين - ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم، بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم - في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي، بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضا".
تقارير: ميسي يحدد مستقبله
وأثار انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي، ضجة كبيرة في عالم كرة القدم، حيث لم ينتقل "البرغوث" إلى ميامي وهو فائز بمونديال قطر فحسب، بل كان أيضا في حالة بدنية جيدة، مما جعل المرء يعتقد أن ميسي بعمر الـ36 عاما، قادر على أن يعطي مواسم عدة على مستوى عال في أميركا. ومع ذلك، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "البرغوث الأرجنتيني" لا يخطط لتمديد عقده مع الفريق الأميركي والذي ينتهي صيف العام 2025، ولديه النية للاعتزال في نادي طفولته "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، الفريق الذي يشجعه ولعب معه عندما كان طفلا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.
وفي حال صح تقرير الصحيفة البريطانية، ولم يجدد ميسي عقده مع الفريق الأميركي؛ يعني ذلك أنه سيعود إلى بلاده وهو في الـ38 من عمره. ووفقا لمصادر إعلامية مختلفة، وقع ميسي عقدا لمدة موسمين ونصف مع إنتر ميامي بمبلغ إجمالي يتراوح بين 120 و150 مليون دولار، براتب يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار في الموسم، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم. وسجل ميسي 11 هدفا في 12 مباراة بقميص الفريق الأميركي بينها 4 مباريات فقط في الدوري الأميركي.
مدرب إنجلترا ينتقد "الفار"
من جانبه، قال مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت: "إن اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لم تساعد في حل مشكلة قرارات التحكيم المثيرة للجدل، كاشفا أنه لم ترق له منذ البداية.
وتعرضت قرارات حكام الفيديو المساعدين لانتقادات متجددة بعد حرمان ليفربول من هدف صحيح في المباراة التي خسرها أمام توتنهام 1-2 في البريميرليغ.
ونجح "الليفر" الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ26، في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياز (34)، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل الذي تأكد حكام الفيديو من عدم وجود التسلل وأبلغوا حكم الساحة بقرارهم لكنه أمر بمواصلة اللعب مع إلغاء الهدف.
وبعد دقيقتين، سجل توتنهام هدف التعادل وأضاف الثاني في الوقت القاتل بنيران صديقة وفاز بالمباراة.
وكانت هناك تداعيات كبيرة للخطأ الذي ارتكبه حكام المباراة وتحديدا في غرفة "الفار"، حيث دعا المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب إلى إعادة المباراة، بينما أعلنت رابطة الحكام اعتذارها معترفة بوجود "خطأ بشري واضح وصريح كان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل (الفار)، لكن الأخير لم يتدخل في ذلك".
وكان ساوثغيت دائما ضد نظام "الفار" مشددا على أنه لم يتغير شيء منذ استخدامه، وقال: " إن الجميع اعتادوا الذهاب إلى الحانة ويئنوا من الحكم، وما يزالون يكررون الخطوة نفسها، لم أشعر أبدا أننا سنحل كل مشكلة، أنا لا أحب ذلك، ولم أفعله أبدا، لذا فقد رفضته". وتابع: "نشأت دائما عندما كنت طفلا على أن قرار الحكم نهائي، قد توافق أو ترفض ولكن علينا أن نستمر في ذلك".
وأوضح ساوثغيت، أنه من غير المرجح أن يكون هناك تغيير الآن في السياسة بعد تطبيق هذه التقنية، لافتا: "أعتقد أننا ربما نكون بعيدين جدا الآن عن العودة، لكن لم يعجبني الأمر منذ البداية، بمجرد أن تتاح لك فرصة التكنولوجيا، فإنك عادة ما تسير في هذا الاتجاه ويتعين عليك تنقيح وتحسين ما يحدث".
وأكد ساوثغيت الذي يستعد لمباراة ودية ضد أستراليا وأخرى في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام إيطاليا حاملة اللقب، أنه يشعر بالأسف على المشجعين الذين غالبا ما ينتظرون دقائق أثناء فحص القرارات. وقال: "إنه عندما أكون في المباريات، أدرك دائما أن الأشخاص الوحيدون الذين لا يعرفون ما يحدث هم الذين دفعوا أموالا لحضور المباراة، أجد ذلك صعبا حقا. يمكنك أن تشعر بالإحباط في الملعب، يمكنك أن تشعر بالمنظر".
أتلتيكو يحدد سعر التخلي عن فيليكس
وكشف تقرير صحفي إسباني، عن السعر الذي حدده أتلتيكو مدريد، إذا أراد برشلونة ضم البرتغالي جواو فيليكس بشكل نهائي، حيث يلعب فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو إلى برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، من دون وجود خيار للشراء.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أتلتيكو يتوقع أن يتقدم برشلونة بطلب لضم فيليكس نهائيا، خاصة في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها، مشيرة إلى أن أتلتيكو حدد مبلغ 80 مليون يورو، سعرا لبيع فيليكس إذا حاول برشلونة ضمه بشكل نهائي.
وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي أتلتيكو يدركون أن رغبة فيليكس ستكون البقاء في برشلونة، كما أن علاقته بمدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني وبجماهير أتلتيكو ليست على ما يرام، والأقرب سيكون رحيله. وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو، سعيد بتألق فيليكس في برشلونة، لأن ذلك سيتيح بيعه بالرقم الذي يحدده النادي المدريدي.
ألغيري يلمح لانتهاء مسيرة بوغبا
وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، عقب تأكيد النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات للعينة الثانية للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا: "إن كرة القدم خسرت لاعبا استثنائيا". وشدد أليغري بعد فوز فريقه في مباراة الديربي على تورينو 2-0 ضمن منافسات المرحلة الثامنة: "على المستوى الإنساني، الأمر يزعجني كثيرا، لأنني قريب من اللاعب، كرة القدم خسرت لاعبا استثنائيا كان مختلفا عن الآخرين"، بينما ستبدأ سلطات مكافحة المنشطات الإيطالية التحقيق في قضية بوغبا (30 عاما).
ويتعرض بطل مونديال روسيا 2018 -الذي ثبت وجود مستويات مرتفعة من هرمون تستسوستيرون بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من دوري الأبطال 20 آب (أغسطس)، والتي لم يشارك فيها- للإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تخفض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.
ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوغبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أميركي، وأردف أليغري: "دعونا ننتظر العقوبة. هذا يحزننا جميعا، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا ينبغي أن يكون الأمر سهلا بالنسبة إليه". ومنذ الإعلان عن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص باللاعب الدولي الفرنسي (91 مباراة) في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، تم إيقاف بوغبا الذي لم يعد يحق له الدخول إلى مقر تمارين فريقه يوفنتوس.
وعاد بوغبا إلى تورينو في تموز (يوليو) 2022، بعد ستة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل صفقة قيمتها 8 ملايين يورو سنويا، ما جعله صاحب أعلى راتب في فريق "السيدة العجوز". وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في العام 2026، على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين، وهو 42500 يورو سنويا.
إنريكي يدافع عن مبابي
وحرص الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدفاع عن لاعبه كيليان مبابي، إثر تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، حيث قدم مبابي إحدى أسوأ المباريات مع سان جيرمان في مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-4. وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "سألني أحد الصحفيين سابقا عن سبب اعتماد الفريق بشكل مبالغ فيه على مبابي، في ظل إحرازه 7 أو 8 أهداف، بينما لم يسجل باقي زملاءه، والآن، تسألون ماذا يحتاج مبابي لتحسين مستواه، لمجرد أنه لم يسجل في آخر مباراتين أو ثلاث!". وأضاف: "كيليان مبابي ليس "سوبر مان"، كما أنه ليس لاعبا عاديا أيضا، ولا يوجد أبيض أو أسود، وهناك فروقات قليلة، هو لاعب رائع، ولا يمكن أن نحكم عليه من مباراتين أو ثلاث".
وعن لاعبه عثمان ديمبلي وعدم تقديمه المستوى المأمول منه، أشار إنريكي: "بالنسبة لي هو الأفضل، أنا سعيد جدا بما يفعله، سيتحسن وينمو أكثر في باريس سان جيرمان، الحديث عن مشاركته أمام نيوكاسل عديم الفائدة، إذا كنا فزنا بوجود 4 مهاجمين، كنا سننال الإشادة من الجميع".
واختتم: "وظيفتي أن أجد الطريقة الأفضل للعب كرة القدم. في النهاية إنها لعبة الأخطاء، وعندما يخطئ اللاعب أو المدرب أو حتى الحكم، سيتأثر الفريق. لكن بالنسبة لي لدي ثقة تامة في النادي وما أراه من النادي".
غولر يقترب مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن موعد مشاركة التركي أردا غولر مع فريقه ريال مدريد، حيث لم يشارك غولر حتى الآن مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق في سوق الانتقالات الصيفية المنقضي؛ بسبب الإصابات.
"، فإن غولر سيكون متاحا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال أسبوعين، أي بعد فترة التوقف الدولي.
وبدأ لاعب خط الوسط الشاب العمل على أرض الملعب، ولكن كان خارج المجموعة، وقالت الصحيفة: "إنه إذا لم تحدث أي انتكاسة في اللحظة الأخيرة، فيجب أن يكون غولر متاحا لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، وعلى أبعد تقدير أمام سبورتينغ براغا يوم 24 من الشهر الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان أنشيلوتي، أعلن نيته ضم غولر إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس في سانتياغو برنابيو يوم 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه تعرض لإصابة مفاجئة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى. ودفع ريال مدريد 20 مليون يورو لفريق فناربخشة للتعاقد مع غولر، وخطفه من برشلونة، حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات.
يوفنتوس يستنجد بالمساهمين
وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيطلب من المساهمين ما يصل إلى 200 مليون يورو (212 مليون دولار) على شكل زيادة جديدة في رأس المال، حيث تكبد النادي الإيطالي خسارة سنوية أخرى، وتوقع أن يظل في منطقة الخطر في العام المالي الحالي.
وقال النادي الإيطالي، الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن: "إن الشركة الأم "إكسور" ستدعم زيادة رأس المال".
وجمع يوفنتوس بالفعل حوالي 700 مليون يورو من مساهميه على مدى السنوات الأربع الماضية في عمليتين منفصلتين. وتمت تغطية ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة في رأس المال من قبل شركة "إكسور"، الذراع الاستثمارية لعائلة أنييلي. وقال النادي، الذي يقع مقره في تورينو: "إن شركة إكسور، التي تملك حصة تبلغ حوالي 64 في المائة من يوفنتوس، ستضخ ما يصل إلى 128 مليون يورو في النادي كجزء من زيادة رأس المال الجديد". وقال يوفنتوس: "إنه يتوقع خسارة أخرى في العام المالي الحالي؛ بسبب التأثير السلبي لاستبعاده من المسابقات الأوروبية المربحة الموسم الحالي". وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2023، سجل يوفنتوس خسارة إجمالية قدرها 124 مليون يورو، ما رفع خسائره المتراكمة إلى أكثر من 700 مليون يورو في ست سنوات، وسجل النادي آخر أرباح صافية في موسم 2016-2017. لكن الخسارة الأخيرة، تمثل نحو نصف العجز المسجل والبالغ نحو 240 مليون يورو في السنة المالية السابقة، وقال يوفنتوس: "إن النتيجة جاءت بسبب تلاشي تأثير جائحة كوفيد 19".
بيلينغهام يحطم رقم رونالدو
وساهم لاعب خط الوسط الإنجليزي، جود بيلينغهام، بفوز فريقه ريال مدريد (4-0) أمام أوساسونا، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد تسجيله ثنائية في شباك الفريق الباسكي.
وبهذين الهدفين، أصبح في رصيد الدولي الإنجليزي 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها ضمن الليغا، ليحطم بذلك رقم الهداف التاريخي للمرينغي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 7 أهداف في أول 8 مباريات له ضمن المسابقة. ويعد بيلينغهام هو الهداف الأول لنادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي 2023، حيث يملك في رصيده 10 أهداف (8 في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا)، كما قدم 3 تمريرات حاسمة في المنافستين، ليساهم بذلك في تسجيل ريال مدريد 13 هدفا في 10 لقاءات لعبها معه حتى الآن.
وبوصوله إلى هدفه الثامن في 8 مباريات فقط خاضها مع ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، يكون جود بيلينغهام قريبا من معادلة الأرقام التي حققها في 3 مواسم كاملة مع ناديه السابق بروسيا دورتموند، ضمن الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل الإنجليزي 12 هدفا في 92 لقاء مع "أسود الفاستيفاليا" في البوندسليغا، ليحتاج بذلك إلى تسجيل 4 أهداف فقط مع الفريق الملكي ضمن الليغا، من أجل معادلة أرقامه التهديفية المسجلة في الدوري الألماني.
ومن الجدير بالذكر، أن تألق بيلينغهام وتسجيله الكثير من الأهداف، سمح له بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي. -(وكالات)

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