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التنافس القوي في الرياضات القتالية يتصدر انتزاع الميداليات

10/8/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - تنفرد العديد من الألعاب القتالية بالإنجازات التي تتحقق بأقل الميزانيات مقارنة بأنشطة رياضية أخرى تتمتع بميزانيات وقدرات مالية أعلى، ونتائجها على المستوى العالمي لا توازي قيمة الصرف عليها، وبين كل فترة وأخرى، تتصدر الألعاب القتالية الانتصارات وانتزاع الميداليات الملونة.
وحققت التايكواندو والكراتيه نتائج مبهرة من خلال أبطال المنتخبات الذين يحصدون الميداليات في العديد من المنافسات العالمية والقارية والإقليمية، مع طموح تحقيق الأفضل على المستويات كافة، وكان آخرها الدورة الآسيوية حيث حققت الكراتيه الأردنية ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية وحققت التايكواندو الأردنية ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، تميز الألعاب الفردية إلى 3 عوامل، مبينا أن العامل الأول يتمثل في اللاعب نفسه، ذاكرا أن هناك مواهبا وقدرات عالية في مختلف الأنشطة، لديها الرغبة في التطور، وعلى قدر عال من الالتزام والانضباط والمسؤولية، ما يساعد في تنفيذ خطة الإعداد وتحقيق الأهداف المرسومة.
وأضاف:" العامل الثانين يتمثل في توفر المادة والأدوات التي تقود إلى منصات التتويج، فاللاعب يجد كل شيء متوفرا أمامه، وهذا يساعده على أداء تدريباته ومضاعفة جهوده، لأن الدولة التي وفرت له هذه البيئة تتوقع منه أفضل النتائج، وبالتالي يكون حريصا على خوض التحديات بكل قوة".
وأكد:" أن العامل الثالث يتمثل في توفير الدعم للألعاب الفردية وكل الأنشطة الرياضية، والذي يخلق قاعدة عريضة من الألعاب واللاعبين في وقت واحد، محصلته نتائج إيجابية في العديد من المحافل.
وأضاف العساف:" أن وجود التخطيط والرؤية الإدارية القيمة من قبل اتحاد التايكواندو التي أدت إلى تحقيق نتائج مبهرة للتايكواندو في بطولات عديدة".
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري:" تضم الكراتيه الأردنية العديد من المواهب التي يمكنها بلوغ منصات التتويج، ومنافسة أقوى الدول، ومن وجهة نظري أرى أن الألعاب القتالية تعزز الصدارة الأردنية في البطولات المهمة، ونراهن على المواهب الموجودة في الأردن، والتي تتمتع بكفاءة فنية عالية، وأنه بمزيد من الاهتمام وتوفير الدعم المناسب يمكن أن تتحقق إنجازات إضافية، ونتوقع في المستقبل أن نحقق المزيد من الإنجازات وأن تصبح رياضة الكراتيه من الرياضات الأولمبية".
وقال: "ما ترونه من نجاحات تتم بجهد كبير من اللاعبين والمسؤولين في اتحاد الكراتيه، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرات عالية سخرها لصالح المنتخبات الوطنية، والتي ساهمت في تحقيق نتائج مبهرة، وإذا توفر دعم كبير بالتأكيد، فإن الإنجازات ستكون أكبر لأننا نمتلك الخامات والمواهب".

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