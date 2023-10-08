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مطالبات مشتركة من منظمومة الكرة بعد صرف مستحقات المناصير

10/8/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – منذ انتهاء اجتماع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة مع رؤساء أندية المحترفين يوم الثلاثاء الماضي، وصرف مبلغ 40 ألف دينار للأندية من مستحقاتها السابقة من رعاية شركة المناصير، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأندية صرف جزء من المستحقات والرواتب، بعد وعود من إدارات الأندية بصرفها عقب تحويل المبلغ من الاتحاد.
وتضرب الأزمة المالية الخانقة صناديق أندية المحترفين، في ظل ارتفاع الفاتورة الشهرية لفريق كرة القدم من رواتب ومصاريف سابقة، إضافة إلى عدد من الأندية التي لا تستفيد من المبلغ بسبب الشكاوى المستحقة عليها للاعبين المحليين والمحترفين والأجهزة الفنية والإدارية، ما تسبب في إفراز العديد من المشاكل في الأيام الأخيرة، وبدأت تلقي بظلالها على مسيرة الفرق في المنافسات.
وتعاني الغالبية العظمى من الأندية، من عدم قدرتها على دفع مستحقات لاعبيها ومدربيها، كما هو متفق معهم قبل التعاقد الرسمي، الأمر الذي أدى إلى حالة التصادم بين الأندية مع لاعبيها الذين بدأ عدد منهم بالغياب عن التدريبات والمباريات، ما جعل عدد من الأجهزة الفنية للفرق تأجل التدريبات، كما رفع لاعبو الأندية في الأيام القليلة الماضية من وتيرة مطالبهم للإدارات بضرورة صرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، أو مواجهة الاحتجاب عن التدريبات أو اللجوء إلى خيار تقديم الشكاوى، ما ينذر بموسم صعب للغاية فنيا وماليا. وفي ظل اقتصار صرف مستحقات الراعي السابق على أندية المحترفين فقط باستثناء أندية الجليل وسحاب ومغير السرحان ومعان، التي لن تستفد من الدعم الخاص المقدم من الراعي السابق، كون هذه الفرق لم تكن في مصاف أندية المحترفين في تلك الفترة، طالبت الأندية الأربعة خلال الاجتماع مع سمو رئيس الاتحاد بضرورة إيجاد حل لها وتأمين المبلغ من صندوق الاتحاد، حيث تعاني الأندية من صعوبات مالية كبيرة.
كما طالبت إدارات أندية الصريح والجزيرة وذات راس والمنشية، بضرورة صرف مستحقاتها من الراعي السابق، كما حصل مع أندية المحترفين، وعدم تأخير الصرف، حيث أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أنه وجه رسالة لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، مناشدا سموه بالموافقة على صرف مستحقات الأندية الأربعة. وقال العجلوني في تصريح لـ"الغد":"إننا في نادي الصريح نستغرب بكل شدة قرار الاتحاد المتمثل بصرف المستحقات المخصصة لأندية المحترفين من رعاية شركة المناصير، وهي حق له كغيره من أندية المحترفين، التي كانت مشمولة بالرعاية، وأن نادي الصريح التزم كما الأندية الأخرى على سداد الديون من هذه المبالغ المستحقة، ونتطلع لكم بعين العدالة بالصرف في الوقت نفسه المصروف فيه، لغيرنا من الأندية، والوقوف على المسافة نفسها من الأندية المستحقة لهذه الرعاية وهذا هو العدل بعينه الذي تعودنا عليه من لدن سمو الأمير علي وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد".
وأكد أكثر من لاعب ومدرب طبلوا عدم ذكر أسمائهم في تصريحات لـ"الغد"، أنهم يقومون بالضغط على إدارات الأندية لصرف الرواتب المتأخرة، بشكل دائم نتيجة الظروف المالية الصعبة، وبينوا أنهم أرباب أسر وعليهم التزامات مالية يومية، وقالوا: "إن التأخر في صرف الرواتب ومقدمات العقود أصبح يؤثر سلبا على الأمور الفنية للفرق، نتيجة غياب الحافز عند اللاعبين.

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