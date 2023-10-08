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دوري اليد يصل مراحل الحسم.. و3 فرق تتنافس على اللقب

10/8/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - الفوز المثير الذي حققه فريق العربي على جاره فريق الحسين إربد ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، عزز من حظوظ الفريق في البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب، أو تحصيل المركز الثاني، وهذا ما سيتحدد في الجولات المقبلة لمنافسات المربع، والتي ينتظر أن تحمل في طياتها كامل الندية والإثارة، خصوصا وأن فرق الأهلي والسلط إلى جانب العربي تتنافس بكل قوة للصعود إلى منصة التتويج الذهبية والظفر باللقب.
الأهلي يعد الأوفر حظا للفوز باللقب، فهو يعتلي الترتيب العام للفريق برصيد 18 نقطة، يليه فريق السلط برصيد 15 نقطة، ثم فريق العربي بالرصيد، وبالمركز الرابع فريق الحسين برصيد 8 نقاط، وهو الفريق الوحيد من فرق المربع الذهبي الذي فقد فرصة المنافسة على اللقب منذ بداية لقاءات المربع الذهبي.
وتتواصل منافسات المربع الذهبي يوم غد، عندما يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم بعد غد يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
وهاتان المبارتان ستلعبان دورا كبيرا في رسم معالم هوية بطل الدوري، ففي حال فوز الأهلي على الحسين ، فإن الأهلي سيقترب كثيرا من استرداد اللقب، وخلاف ذلك فإن البطولة وخصوصا في حال فوز السلط على العربي ستدخل في منافسة أكثر قوة، وستبقى هوية بطل الدوري مجهولة بانتظار الجولة الأخيرة.
ويوم السبت المقبل، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
كفرسوم خامسا والكتة سادسا
مع ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، تقدم فريق كفرسوم إلى المركز الخامس، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، مستفيدا من الفوز الثمين الذي حققه على فريق الكتة أول من أمس بنتيجة 31-30، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في الوقت الذي ذهب فيه فريق الكتة إلى المركز السادس جامعا 8 نقاط ومبتعدا عن دائرة الخطر، حيث إن الفوز الكبير الذي حققه على فريق القوقازي في الجولة الماضية منحه فرصة التقدم والابتعاد بشكل كامل عن شبح الهبوط.
فريق القوقازي غادر موقعه بين الكبار إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية بعد أن جمع 4 نقاط فقط، ليرافق فريق يرموك الشونة والأخير لم ينجح في تحصيل ولو نقطة واحدة.
ويذكر أن دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، شهد مشاركة منتخبي الشباب والناشئين بنتائج غير محتسبة، وهو بادرة تسجل لاتحاد اللعبة في منح المنتخبين فرصة الاحتكاك وتجرع الخبرات، وخوص المزيد من اللقاءات الودية قبل مشاركتهما الرسمية، حيث يستعد المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، بينما يستعد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى جانب مشاركته في البطولة الآسيوية للناشئين.

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