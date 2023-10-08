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تعاقدات نوعية لـسيدات الحسين تعزز من حظوظه ببلوغ المحترفات

10/8/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- شهدت الأيام الماضية تواصل نادي الحسين إربد مع عدد من اللاعبات البارزات، لتعزيز صفوف فريقه النسوي المشارك بدوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد قرار إدارة النادي مؤخرا في إلغاء قرار تجميد النشاط النسوي.
ومن المنتظر أن يكون وقع النادي بالأمس مع عدد من اللاعبات اللواتي لعبن في دوري المحترفات الموسم الماضي، ومنهن 3 لاعبات من الأرثوذكسي وهن انشراح حياصات، لما العمري وسارة عامر، فيما جلب الفريق المدافعة لوجين البطوش قادمة من نادي عمان اف سي.
وينص نظام دوري الدرجة الأولى على الاستعانة بأربعة لاعبات كحد أقصى من اللواتي شاركن بدوري المحترفات المنصرم، دون أن تكون لاعبة مع المنتخب الوطني في التجمع الحالي، فيما من المتوقع أن يعلن الحسين عن صفقة مميزة ولاعبة منتخبات وطنية، لكنها لم تشارك بدوري المحترفات الأخير.
ويتأهل متصدر دوري الدرجة الأولى بشكل مباشر إلى دوري المحترفات لموسم 2024، علما بأن البطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بمشاركة 9 فرق وهي: الحسين إربد، الأهلي، شفا بدران، العروبة، عجلون، الراية، شباب بشرى، البتراء ودوقرة.
وينوي نادي الحسين بالسير على خطى فريق الرجال من حيث التعاقدات النوعية، إلى جانب محاولة جلب لقب دوري الدرجة الأولى والمنافسة على الألقاب في جميع البطولات ومنها بطولات الفئات العمرية.
ويضم الجهاز الفني لفريق الحسين المدرب القديم الجديد عدي بطاينة كمدير فني للفريق، إلى جانب مدرب حراس المرمى مأمون العمري، ومدرب اللياقة البدنية عمرو ملكاوي، ومديرة الفريق شهد عبندة،
وكشف المدير الفني لفريق الحسين إربد للسيدات عدي بطاينة، عن تلقيه اتصالا من رئيس النادي عامر أبو عبيد خلال الفترة الماضية، يبلغه من خلاله برغبة النادي في إعادته لمهمته بعد أن كان مدربا للفريق في مواسم سابقة، وشارك معه بالنسخة الأولى من "المحترفات" من العام 2019.
وبين بطاينة في حديثه لـ "الغد"، أنه لم يتردد في قبول المهمة بعد أن جلس معه رئيس النادي وأبلغه بمشروع النادي من كافة الجوانب، مفيدا بأنه قدم له خطة العمل التي تمر بمراحل كثيرة وبميزانية معينة بهدف تحقيق النجاح.
وأضاف: "النادي منحني الضوء الأخضر من تعيين الجهاز الفني والتواصل مع اللاعبات، وبدأنا التدريبات مؤخرا بهدف الوصول للجاهزية الفنية والبدنية، حيث أن بعض الفرق المنافسة بدأت التدريبات قبل شهرين، والقرعة لم تخدمنا بمواجهة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب في الجولات الثلاث الأولى".
ولفت بطاينة إلى أن القرعة لم تخدم الفريق بمواجهته فرق الأهلي، وشفا بدران والعروبة في أول 3 مباريات، حيث ستكون المهمة صعبة في ظل استعداد تلك الفرق للبطولة بشكل أفضل، مبينا بأن مواجهتهم في جولات لاحقة كان سيكون أفضل لفريقه بوصولهم لمرحلة متطورة من الانسجام.
وتابع: "عدد كبير من لاعبات الحسين غادرن الفريق خلال الموسمين الماضيين بعد تجميد النشاط وقتها، ما ساهم بصعوبة عودتهن حاليا، إلا أننا استقطبنا عددا من اللاعبات البارزات ومنهن عزيزة الحايك، فاطمة خزاعلة، تيريزا العودات، إيناس الخطيب، تيماء عزايزة، سارة هيلات وروعة الصوري".
وأوضح بطاينة أن نظام الدوري من مرحلة واحدة يعطي قوة إضافية للبطولة، بحيث تعد كل مباراة بمثابة نهائي للفرق الطامحة بالوصول لمنصة التتويج والتأهل لدوري المحترفات، مفيدا بأن النادي طلب من اتحاد الكرة باعتماد ملعب الأمير هاشم في الرمثا أو ملعب جرش ملعبا لمبارياته البيتية، بدلا من لعب جميع المباريات على ملعب البولو، بانتظار رد الاتحاد خلال الأيام المقبلة.
واستطرد: "شاركنا في النسخة الأولى من دوري المحترفات، وكان الفريق يضم لاعبات بأعمار صغيرة، ما ساهم بهبوط الفريق وقتها لدوري الدرجة الأولى، والآن الطموحات اختلفت عند نادي الحسين في عهد الإدارة الجديدة، وبعد التأهل للمحترفات سيكون لدينا إعادة الهيكلة للكرة النسوية".
وأشار بطاينة إلى أن الكرة النسوية المحلية شهدت تراجعا ملحوظا وتحديدا في نتائج المنتخبات الوطنية في الخارج، مبينا بأن الهبوط جاء نتيجة تجميد أندية مميزة، كانت ترفد صفوف المنتخبات باللاعبات، وهي أندية عمان، شباب الأردن، القادسية والحسين.
وواصل: "لدينا ثقة بالمدرب الوطني ماهر أبو هنطش في إعادة منتخب السيدات للطريق الصحيح، نظرا لمعرفته الدقيقة والكاملة باللاعبات بعد تدريبهن لهن في مواسم سابقة، وهو قادر على النجاح في التصفيات الآسيوية المقبلة".

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