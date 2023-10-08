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العلوان: عيرا جاهز للمنافسات العربية ويرصد ليبيا وبرازيليا

10/8/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أكد رئيس نادي عيرا د. بشير العلوان، أن الفريق الأول للكرة الطائرة – وصيف الدوري الممتاز وكأس الأردن-، سيبدأ الشهر المقبل استعداداته بقيادة المدرب الوطني إياد توفيق، للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.
وأضاف العلوان في حديثه لـ"الغد": "سنؤكد مشاركتنا الرسمية في البطولة العربية التي بذل اتحاد اللعبة جهودا كبيرة لاستضافتها في عمان، فور وصولنا الخطاب الرسمي من قبل اتحاد الكرة الطائرة، وبدأنا التخطيط لهذه المشاركة منذ إعلامنا بموافقة الاتحاد العربي على طلب اتحادنا باستضافة البطولة في عمان، ورسمنا الخطوط العريضة من قبل مجلس إدارة النادي، للظهور بما يليق بممثل الوطن، ويرضي طموحنا ويسعد جماهيرنا الوفية".
وتابع: "اجتمعنا بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني إياد توفيق، والذي قاد الفريق للعودة إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، والظفر بلقب دوري الدرجة الأولى، ووصافة الدوري الممتاز وكأس الأردن، والذي يعتبر أحد أبناء النادي وعقده مفتوح في نادي عيرا، وناقشنا حاجيات الفريق من اللاعبين المحليين والمحترفين، وحددنا موعد تجميع الفريق وانطلاق تدريباته خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وحول تعزيزاته من اللاعبين المحليين للمشاركة العربية، قال العلوان: "حافظنا على نسبة كبيرة من لاعبينا، والذين شاركونا منافسات الموسم المحلي الماضي، وقدموا مستويات لافتة قادت فريق عيرا إلى منصات التتويج، ووفق ترشيحات المدير الفني نحتاج إلى تعويض المعد المخضرم محمد الناجي الذي اعتزل، ونجري الاتصالات مع لاعبين محليين في هذا الخصوص، ونجحنا في استقطاب لاعب الكرمل السابق الضارب عبادة فخري، ونرصد محترفين أحدهما برازيليا في مركز4، والثاني ليبيا يشغل مركز السنتر، وقدم مستويات طيبة خلال البطولة الأفريقية مؤخرا".
وأردف قائلا: "نعي حجم المشاركة الواسعة من الأندية العربية في هذه البطولة، حيث تسمح تعليمات البطولة بتسمية كل اتحاد عربي ناديين من بلاده، ولكن الأهم أن نعرف المستويات العربية، وإن كنا شاهدنا أغلب الأندية المتوقع مشاركتها في النسخة العربية، عن قرب من خلال استضافة اتحاد اللعبة لبطولة أندية غرب آسيا العام الماضي، والتي تتسلح بالإمكانات المالية، وتمتلك أفضل عناصرها الوطنية، وتستقطب أفضل المحترفين العرب والأجانب، ما يفرض علينا تجهيز فريقنا بما يتناسب مع مستوى المنافسات العربية، وطموحنا يتركز نحو تأكيد الحضور المشرف للكرة الطارة الأردنية، وتقديم مستويات جيدة والمنافسة بقوة بما يلبي طموحنا ورغبة جماهيرنا في الإنجازات الخارجية".
وزاد: "ندرك حجم المصاريف المالية وحاجياتنا لتقديم الفريق بالشكل الذي يرضي طموحنا، لكن مساعينا لن تتوقف لتوفير أشكال الدعم كافة، لفريق عيرا وتقدمنا خطوات مهمة في هذا الجانب نحو عدد من الداعمين من أبناء ومحبي عيرا، في الوقت الذي سنلتقي فيه اتحاد اللعبة بهذا الخصوص، ونحن على يقين بأن اتحاد الكرة الطائرة لن يدخر جهدا في تقديم التسهيلات والدعم المعنوي والمالي، لممثليه شباب الحسين وعيرا في البطولة العربية، على غرار ما قدمه مع ممثليه شباب الحسين والوحدات في بطولة أندية غرب آسيا العام الماضي".
القهوجي تحت عدسة الرصد
فهمت "الغد"، أن معد المنتخب الوطني ونادي الكرمل سابقا المتألق يعقوب القهوجي، بات تحت عدسة رصد فريق عيرا، تبعا للخبرة والقيمة الفنية التي يملكها القهوجي، الذي سبق له وأن مثل العديد من أندية المقدمة في الدوري الممتاز، وشاركها التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، حيث تأتي مساعي عيرا لتعويض ورقة معده المخضرم محمد الناجي، والذي اعتزل اللعب بعد مشاركة عيرا الظفر بوصافة الدوري الممتاز وكأس الأردن للكرة الطائرة بالموسم الماضي.
وبحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، فإن إدارة نادي عيرا غازلت القهوجي، واتصلت به لامتزاج رأيه ومطالبه للتوقيع على كشوفات عيرا، إلا أن ذلك لم يتخذ الشكل الرسمي، من خلال الجلوس مع اللاعب والاتفاق على التفاضيل كافة، بشكل نهائي، والمتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة- على حد قول المصدر المقرب من اللاعب والنادي.

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