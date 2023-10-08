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الإنجليزية يستقبل شباب بشرى.. وقمة بين الأرثوذكسي واتحاد عمان بـسلة الناشئين

10/8/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يتطلع فريق الإنجليزية إلى مواصلة تشديد الخناق على فريق اتحاد عمان، وذلك عندما يستقبل فريق شباب بشرى عند الساعة 05:00 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة.
وستكون الصالة نفسها، مسرحا لمواجهة القمة المنتظرة بين فريقي الأرثوذكسي واتحاد عمان عند الساعة 07:00 مساء، في ختام مباريات الجولة التاسعة، علما بأن "الغد" ستقوم ببث المباراتين عبر منصتها الرقمية "فيسبوك".
وفي الجولة العاشرة من دوري الناشئين، التي تنطلق يوم بعد غد، لرسم ملامح المربع الذهبي، يستقبل الإنجليزية فريق بيت ايدس عند الساعة 06:00 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما ستكون صالة الحسن للشباب في إربد مسرحا لمواجهات الأشرفية وكفريوبا الساعة 04:30 مساء، والجليل مع الأرثوذكسي الساعة 06:00 مساء، وشباب بشرى مع اتحاد عمان الساعة 07:30 مساء.
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات (245+) عن فريق الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه (175+)، ويأتي فريقا الأرثوذكسي (+155) والجليل (95+) في المركزين الثالث والرابع تواليا رصيد 14 نقطة لكل فريق، فيما يستقر شباب بشرى خامسا برصيد 13 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 12 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 10 نقاط، والأشرفية ثامنا برصيد 9 نقاط.

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