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غياب الإعداد النفسي يبدد طموحات بطل الجمباز أبو السعود في التأهل الأولمبي المباشر

10/8/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – سطر لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إنجازا جديدا بحصوله على الميدالية البرونزية لجهاز "حصان المقابض"، في بطولة العالم للجمباز الفني، التي اختتمت مؤخرا في مدينة انتويرب البلجيكية، بجمعه 14.633 نقطة.
وتعد هذه الميدالية الثانية التي يحققها اللاعب أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز، بعدما توج بالميدالية الفضية في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية، ليكون أول لاعب عربي يحقق ميدالية ملونة في تاريخ بطولات العالم للجمباز، والتي انطلقت للمرة الأولى العام 1903، ولينعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية التفوق الرياضي من الفئة الأولى، تقديرا لإنجازه.
وقال بطل الجمباز أحمد أبو السعود في معرض رده على استفسارات (الغد) على هامش ختام مشاركته في بطولة العالم: "كنت أطمح إلى تحقيق الميدالية الذهبية لضمان التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية، لكن إرادة الله تأتي فوق كل التمنيات".
وأضاف: "سأشارك في أربع بطولات كأس عالم خلال الربع الأول من العام الجديد، والتي سيتأهل عنها أفضل لاعبين بالنقاط، ما يعني حاجتي للظفر بميداليتين ذهبيتين في الجولات الأربع المقبلة، حتى أضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024"، والذي يقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
وأشاد أبو السعود بالأجواء الكبيرة التي شهدتها بطولة العالم، وتحديدا على جهاز حصان المقابض، الذي توج الإيرلندي ريس ماكلينغان بالميدالية الذهبية عليه، فيما جاء اللاعب الأميركي جوي يونغ بالمركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية، مشيرا: "أجواء المنافسة قوية ومحفزة لتقديم اللاعب أفضل ما لديه، وسأكون جاهزا بشكل أكبر عند خوض الاستحقاقات المقبلة".
واستطرد: "كنت أطمح إلى التتويج بالميدالية الذهبية، لكن ما تحقق اليوم يحفزني على معالجة الأخطاء والتحضير بشكل الجيد، سعيا لمعانقة الذهب".
ويرى أبو السعود، أن "الشد العصبي" على مستوى الظهر والذي عانى منه في الربع الثاني من العام الحالي، لم يكن سببا في تبدد حظوظه في التأهل الأولمبي المباشر، مشيرا: "لم أكن جاهزا على الصعيد النفسي، وهذه نقطة ضعفي، سأحاول العمل على معالجتها في رحلة التحضير والإعداد لخوض المنافسات في العام المقبل".
وباركت الأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، إنجاز أبو السعود، حيث نشرت مدونة عبر حسابها في (فيسبوك)، وقالت فيها: "بطل الجمباز الأردنية أحمد أبو السعود، يحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز المقامة في مدينة انتويرب البلجيكية على جهاز حصان المقابض، وأنا فخورة بهذا الإنجاز الذي كرره أبو السعود بعد أن سبق وأحرز فضية النسخة الماضية كأول لاعب جمباز عربي يحرز ميدالية في بطولة العالم على جهاز حصان المقابض، كل التوفيق لبطلنا في البطولات المقبلة".
وما يزال أبو السعود ينتظر أن تشكل إنجازاته نقطة تميز إضافية له من أجل تحفيز الشركات على دعم رياضة الجمباز عامة ودعم مشواره بشكل خاص.
وفشل أبو السعود في الحفاظ على لقبه كبطل لآسيا على جهاز "حصان المقابض"، للنسخة الثالثة تواليا، وذلك بعد نيله الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022، مكتفيا بإحراز المركز الثاني في النسخة العاشرة من البطولة الآسيوية 2023، والتي احتضنتها سنغافورة بجمعه 14.766 نقطة.
كما أنهى أبو السعود مؤخرا مشاركته على جهاز "حصان المقابض" في دورة الألعاب الآسيوية – التي اختتمت مؤخرا في مدينة هانغتشو الصينية - بحلوله في المركز الثامن عشر بعد جمعه علامة 12.7.

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