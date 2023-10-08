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التفاصيل الكاملة لاتفاق الفيصلي مع المدرب محمود والاعتذار منه

10/8/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- انقطعت سبل التواصل بين النادي الفيصلي والمدرب الوطني جمال محمود، وذلك لتولي قيادة فريق كرة القدم في المرحلة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية، وجعلت مهمته صعبة في التأهل للدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ولم يعلن الفيصلي لغاية أمس استغناءه عن المدرب التونسي غازي الغرايري ومساعده وسيم المعلى بشكل رسمي، رغم أن النية لدى مجلس الإدارة بالتخلي عنهما بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق مؤخرا، ما ساهم في غضب جماهير النادي ومطالبتهم برحيل الجهاز الفني للفريق.
وكان أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، التقى الأسبوع الماضي بالمدرب السابق لفرق النصر الكويتي، سحاب، الأهلي، الوحدات وشباب الأردن، والمنتخب الفلسطيني ونادي هلال القدس، جمال محمود، لاستمزاج رأيه بمسألة تدريب الفريق، ولم يمانع محمود في قبول المهمة.
وكانت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، وافقت على تكليف المهمة للمدرب جمال محمود وجهازه المعاون في المرحلة المقبلة، إلا أن عضوا من الأعضاء كشف مسألة مهمة بالنسبة للنظام الداخلي تمنع محمود من قيادته، وهو وجود عضوية في الهيئة العامة له مع نادي الوحدات، وهو أحد الأندية المنافسة للفيصلي.
واعتذر النادي من المدرب أول من أمس، بسبب هذه النقطة التي تخالف النظام الداخلي، ما جعل الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى، علما بأن المدرب التونسي غازي الغرايري يقود تدريبات الفريق بانتظام، وآخرها عصر يوم أمس، من دون أن يجلس أحدا من النادي معه ويبلغه نية إبعاده عن تدريب الفريق.
ويصبح كل لاعب معتزل في نادي الوحدات، عضوا عاملا في النادي بشكل تلقائي، ويحق له المشاركة والترشح للانتخابات الخاصة برئاسة النادي أو مجلس الإدارة، علما بأن محمود البالغ من العمر 50 عاما كان لاعبا بصفوف نادي الوحدات، ومثله لمواسم طويلة.
وعلمت "الغد"، أن محمود تلقى خلال الفترة الماضية عرضا من أحد الأندية المحلية، إلا أنه فضل عدم الموافقة عليه نظرا لرغبته في تدريب ناد منافس على الألقاب، إلى جانب انتظاره عرضا من الخارج، وتلقيه أيضا عرضا غير رسمي من أحد أندية الدرجة الأولى السعودي.
ولم يستمر محمود مع فريق النصر الكويتي الذي قاده الموسم الماضي للبقاء في دوري المحترفين هناك، نظرا لرغبة النادي في تسليم مهمة التدريب لشخص من المدينة نفسها، رغم نية النادي في البداية تجديد العقد مع المدرب الأردني.
ومن الجدير بالذكر، أن النادي الفيصلي بدأ الموسم مع المدرب جمال أبو عابد، والذي نجح في قيادة الفريق بالتتويج ببطولة درع الاتحاد مطلع الموسم الحالي، قبل أن يتم قبول استقالته عقب خسارة كأس السوبر بمباراتي الذهاب والإياب من الوحدات، ليتم تعيين المدرب حسونة الشيخ بشكل مؤقت وقاد الفريق في أول مباراتين ببطولة الدوري، قبل الاستعانة بخدمات الغرايري الذي لم يحقق المطلوب منه حتى الآن.

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