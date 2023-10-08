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المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته بالقاهرة تحضيرا لمواجهة المصري

10/8/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- باشر المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمس، تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرا للمواجهة القوية أمام المنتخب المصري الذي يضم عناصر فنية مميزة ويحمل تاريخا كبيرا في القارة الأفريقية، وذلك يوم الخميس المقبل، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
ويرنو الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع، من إضافة إلى أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، لتحقيق استفادة فنية واضحة من اللقاء، وتجريب معظم اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، أمين الشناينة، ومهند أبو طه.
واشتملت التدريبات على الجانبين الفني والبدني، وسط معنويات عالية، وإصرار على الاستمرار في تقديم العروض الفنية التي توجت بخطف بطاقة التأهل نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم نقل المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين الأولمبيين الأردني والمصري لتقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بعدما كان مقررا أن تقام على ستاد الدفاع الجوي، بسبب زرع البذرة الشتوية لعشب الملعب، والذي حال دون إقامة المباراة على الملعب.
وأعلن المدير الفني لمنتخب الأولمبي المصري البرازيلي روجير ميكالي، التشكيلة التي ستواجه المنتخب الأولمبي، كما سيلعب المنتخب مباراة ودية ثانية مع نظيره المنتخب الأوزبكي في طشقند يوم السادس عشر من الشهر الحالي، ضمن التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتضم تشكيلة المنتخب المصري كلا من اللاعبين: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد الرسول، محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني، أسامة فيصل، بلال مظهر.
ويحظى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بدعم كبير من اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين واللجنة التنفيذية، حيث تم إعداد خطة مبرمجة لتحضير المنتخب بصورة مميزة وصولا لأفضل الحالات البدنية والفنية مع بداية مشواره بنهائيات كأس آسيا، حيث يملك المنتخب الأولمبي فرصة كبيرة بتحقيق المطلوب والتواجد في أولمبياد باريس 2024، خصوصا في وجود لاعبين يملكون الإمكانيات الفنية العالية ويعتبرون من أبرز لاعبي دوري المحترفين.

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