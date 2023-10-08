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الباحثة فاطمة حلمي تصدر بلاغة السؤال والجواب

10/8/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن دار "الآن ناشرون وموزعون" كتاب بعنوان "بلاغة السؤال والجواب- دراسة في جماليات الهوامل والشوامل"، للباحثة فاطمة حلمي.
الأكاديمي والناقد د. غسان إسماعيل عبد الخالق كتب تقديما للكتاب بين فيه، أن الباحثة فاطمة حلمي، بددت بدراستها هذه، الشعوري بالأسى على واقع البحث العلمي والدراسات العليا في الوطن العربي، "سواء على صعيد الموضوع الذي اختارت أن تنجزه بإشرافي، أم على صعيد المنهج الذي اتبعته لمقاربة الموضوع"؛ فقد ركبت مركبا صعبا يتحاشاه كثير من الدارسين المحترفين، ألا وهو النثر الفلسفي في العصر العباسي بوجه عام، ومداخلات التوحيدي وابن مسكويه في (الهوامل والشوامل) بوجه خاص.
ويشير، إلى أن هذه الدراسة "بلاغة السؤال والجواب في الهوامل والشوامل"، لا تخلو من المآخذ أو الهفوات – وأي دراسة تراها تخلو منها؟ - ولكنني أزعم أن هذه الدراسة حلقت تحليقا ملحوظا باتجاه امتلاك الإجابة عن ثلاثة أسئلة عويصة وهي:"ما المقصود بفلسفة وبلاغة السؤال والجواب؟ ما المقصود بجماليات المضمون في أسئلة (الهوامل والشوامل) وأجوبته؟ ما المقصود بجماليات الأسلوب في أسئلة ( الهوامل والشوامل) وأجوبته؟".
وخلص عبدالخالق، إلى أن حلمي في دراستها هذه أسهمت في تسليط أضواء جديدة على مفهوم السؤال والجواب في الثقافة العربية، وعلى علاقة الأدب العربي بالفلسفة، وعلى علامات فارقة في النثر الفلسفي لأبي حيان التوحيدي وابن مسكويه.
فيما قالت المؤلفة في مقدمتها للكتاب: "إنها سعت في هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:"التنويه بأهم المعالم الفكرية والأدبية في حياة كل من التوحيدي ومسكويه، إبراز مركزية السؤال والجواب في الثقافة العربية بوجه عام وفي (الهوامل والشوامل) بوجه خاص، تسليط الضوء على أبرز ملامح (الهوامل والشوامل) من الناحية الفكرية، تشخيص أبرز ملامح (الهوامل والشوامل) من الناحية الأسلوبية".
وأضافت المؤلفة، أنه على الرغم من تواتر المؤلفات والأبحاث في الفلسفة العربية وفلسفة الأخلاق، وفي مصنفات كل من التوحيدي ومسكويه، فإنني لم أقع على مؤلف أو بحث خص (الهوامل والشوامل) بدراسة وافية مستقلة، باستثناء ثلاث دراسات بحثت السؤال في (الهوامل والشوامل). وعدا ذلك، فإن جل ما صادفته من الأبحاث والدراسات العربية والأجنبية، لا يتجاوز تناول بعض مسائل (الهوامل والشوامل)؛ في السياسة أو في الأخلاق أو في الأنثربولوجيا.
وأوضحت حلمي الكتاب جاء في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة؛ فشرحت في التمهيد بلاغة السؤال والجواب بالمعنى الذي أعانني على تلمس الأدب الفلسفي في (الهوامل والشوامل). كما عرضت فيه موجزا للبلاغة القديمة والبلاغة الجديدة المقصودة في هذه الدراسة، وبينت أسباب اختياري لها منهجيا وتحليليا.
ولقد أفردت الفصل الأول لمقاربة الرؤية الفكرية المضمونيّة ذات البعد الإنساني في (الهوامل والشوامل). وبالاستناد إلى الاستقراء المخلص والتحليل الحثيث، وجدت أنها تقع في سبعة مسارب هي: المعرفة والأخلاق والإنسان والسياسة والجمال والبلاغة والنقد. ولم آل جهدا لتتبع الأجزاء المتناثرة لكل مضمون عبر العديد من المسائل، فنظمتها معا منعا للتشتت والتبعثر.
وخصصت الفصل الثاني، لمقاربة التشكيل الأسلوبي في (الهوامل والشوامل). مستعينة على ذلك بضروب من التحليل في ضوء البلاغة الجديدة. وعلى الرغم من أنني لم آل جهداً لعرض العديد من الوجوه الجمالية في هذا السفر، فإنني مقتنعة بأنه ما يزال مجالا حيويا خصبا قابلا للاستنطاق الجمالي، من زوايا نظر نقدية وفلسفية أخرى.
وقع اختياري على (الهوامل والشوامل) لثلاثة أسباب: أولا؛ لأنه كتاب يجمع بين الفلسفة والأدب على المستويين الفكري والأسلوبي، وثانيا؛ لأنه كتاب يجمع بين علمين بارزين من أعلام الأدب والفسلفة، وأما السبب الثالث؛ فلأنه يمثل مختبرا نموذجيا لبلاغة السؤال والجواب. ولا ينبغي أن نستغرب اتجاه الفيلسوف العربي المعاصر محمد أركون إلى اختيار عنوان (الهوامل والشوامل) للطبعة العربية من كتابه (ألف باء الإسلام- من أجل الخروج من السياقات الدوغمائية المغلقة)؛ حيث أراد من هذا الاختيار الإشارة إلى جرأة التوحيدي ومسكويه على إثارة قضايا الإنسان الوجودية الملحة، ما جعلني أفرد لها فصلا رئيسا يناقش مضامينها ويشرحها.
أما النتائج والتوصيات التي خرجت بها في هذه الدراسة فهي، "عنوان الكتاب (الأولى الهوامل والشوامل) قيد على نحو يعطي مسكويه الأفضلية على التوحيدي، فظهر الأول كما لو أنه موئل الحكمة وظهر الثاني كما لو أنه المريد الحائر. مع أن التوحيدي بدا مسكويه في كثير من المواضع؛ بلاغة وحكمة. ثانيا: اتّسمت بلاغة المضمون بعدد من الملامح البارزة مثل: التفرد، والشمول، والمواكبة، وجمهرة الفلسفة، وتقييم وتقويم الواقع، والتنوع الثقافي، وصيانة الثوابت، والروح الحجاجية، والنزعة الإنسانية العميقة، ومعرفة الله بوصفها السعادة. ثالثا: اتسمت بلاغة الأسلوب بعدد من الملامح البارزة مثل: البنية الحوارية التفاعلية المفتوحة، بروز تقنيات الحجاج، بروز أنماط من أساليب الإنشاء، وعلى النحو الذي وصفناه بتوسع في الفصل الثاني.
رابعاً: توصي الباحثة بإيلاء النثر الفلسفي في العصر العباسي، مزيدا من عناية الباحثين، وتدعوهم لمقاربته من منظورات متعددة. خامساً: توصي الباحثة بإيلاء (الهوامل والشوامل)، مزيدا من عناية الباحثين، وتدعوهم لمقاربته من منظورات متعددة.سادسا: توصي الباحثة بإعادة تحقيق وطبع وتنقيح (الهوامل والشوامل)، نظرا لأن النسخ المتداولة منه، ما تزال تعاني من وجود أخطاء في التحقيق والطباعة. سابعا: أظهرت هذه الدراسة التي قامت بها الباحثة، أن مقاربة (الهوامل والشوامل)، انطلاقا من منهجيات النقد الراهنة مثل: تحليل الخطاب / الحجاج والبلاغة الجديدة، يمكن أن تثري النص المدروس بوجه خاص والدرس النقدي بوجه عام".

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