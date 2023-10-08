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يحتفي بها العالم.. القهوة رفيقة الجلسات وشريكة الحكايات

10/8/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- يتغنى بها الكثيرون وكأنها ملاذهم للاستيقاظ ومنبه الصباح، تفوح رائحتها من البيوت مع بداية يوم جديد، لتكون القهوة بكل حالاتها "معشوقة" للملايين، بل وقيل فيها الكثير من أبيات الشعر، بمختلف اللغات، حتى بات لها يوم عالمي يحتفي به عشاقها، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.
ومما قيل في القهوة على اختلافها "للبن سر قد حكته شيوخنا، يا نعم منه كلهم أقطاب، فيهم نقول وقد تكامل وصفه، في أكله نفع فيه ثواب"، ويمكن للباحث كذلك أن يجد عشرات الشعراء والكتاب الذين ذكروا القهوة أو "البن" في كتاباتهم، بل وارتبط ذكرها دائماً بالنقاء والهدوء و"المزاج العالي والتأمل"، عدا عن ارتباطها بالثقافة والموروث الشعبي في العالم، وبخاصة في الدول العربية، ومنها الأردن.
وفي اليوم العالمي للقهوة، تطلق العديد من المؤسسات المعنية بتجارة البن في العالم، الكثير من المعلومات التي تتعلق بالمشروب المفضل في العالم، حيث جاء أن الاحتفال بـ"القهوة"، تم من خلال الموافقة عليه من قبل المنظمة الدولية للقهوة، ليكون هذا الاحتفاء فرصة "للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن في العالم"، عدا عن وجود الكثير من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بـ"القهوة"، وتستمر لأيام.
مصطلح القهوة، كما هو متعارف عليه "لغوياً"، مشتق من كلمة "الإقهاء"، التي تعني أنها مشروب "تقهي أي تكرّه عن الطعام، أو تُقعد عنه وتشبعه"، وتخفف من عبء الأكل عن المعدة، وكثيراً ما يتعمد الأشخاص إلحاق فنجان من القهوة بعد تناول وجبة دسمة من الطعام.
وفي مجتمعاتنا، باتت القهوة رفيق كل صباح ومساء، وشريكة الجلسات ورفيقة الكلمات، ومهدئة النفوس، بل بات صنع أكواب خاصة بها إحدى الحرف اليدوية التي يتفنن بها الكثيرون، وهناك العديد من الأشخاص الذين يعرضون منتجاتهم من الأكواب الملونة والمزخرفة، بل ويخطط عليها بأسماء أصحابها، كونها رفيقتهم في طريق العمل يومياً.
وعلى الرغم من أن القهوة الخام هي المشروب المتعارف عليه في العالم، إلا أنه ومع مرور الوقت، أصبح خبراء إنتاج القهوة يصنعون أشكالا وأصنافا مختلفة ومنوعة من القهوة، ولها مسميات مختلفة، قد تعود في بعضها إلى أسماء الدول التي تم إنتاجها بها لأول مرة، أو أن يكون اسمها حسب المكونات المضافة إليها.
وفي كل صباح، يتوقف لؤي جعافرة خلال توجهه للعمل للحصول على كوب قهوة ساخن، بسكر خفيف، كما اعتاد منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، كما يقول، إذ إن تلك النكهة تبث فيه شعور النشاط والحيوية، وأصبحت الرائحة مرتبطة به كل صباح، حتى أنه لم يغير ذلك المحل الذي يشتري منه "كشك صغير على الطريق منذ ما يزيد على عامين".
في حين أن حلا وجارتها سمر التي بالعمارة السكنية ذاتها، تجدان متعتهما اليومية خلال شرب فنجان القهوة يومياً، وتقول حلا "في الصيف وفي الأيام الدافئة نشرب القهوة الصباحية على الدرج الذي يربط بين المنزلين، وفي الشتاء نجتمع في بيت إحدانا، ولكن نحرص على أن يكون فنجان القهوة هو ما يجمعنا حتى بات تقليدا لنا يشاركنا في الجلسات وينتهي حديثنا مع آخر رشفة فيه، لنعود إلى بيوتنا ونبدأ نهارا جديدا".
وفي بيوت الأهل والأجداد، لطالما ارتبطت رائحة القهوة بها، وخاصة القهوة السادة العربية، التي تقوم الأمهات بتحضيرها منذ ساعات الصباح الباكر، وينتشر عبيرها في كل البيوت، ما يجعلها لدى الكثيرين مرتبطة بالذكريات وببيوت الأهل، عدا عن أنها شريكة المناسبات على اختلافها، والمؤنسة و"فكاكة نشب ومصلحة بين القلوب"، على حد تعبير لؤي، الذي يؤكد حضورها في كل مناسبة مهما اختلفت طبيعتها.
ولارتباطها الثقافي والاجتماعي منذ عقود، ولكون "دلة القهوة" باتت شريكة الترويج للثقافة والموروث الأردني، يرى المختص والباحث في التراث الأردني نايف النوايسة، أن القهوة ليست مشروبا عاديا تنتهي وظيفته عند حد المتعة والتلذذ فقط، وإنما للقهوة السادة وظيفة اجتماعية عشائرية، وتتعلق أيضا بالآداب العامة المرتبطة بالذوق وأصول "الأتيكيت" الشعبي.
ويصف النوايسة، المرحلة التي يمر بها تحضير دلة القهوة بأنها تبدأ منذ قطاف تلك الثمار من الدول المنتجة لها، ووصولها إلى أسواقنا "خضراء"، ليصار بعد ذلك إلى تحميصها، إذ كانت بعض السيدات قديماً وما يزلن يقمن بتحميص القهوة في البيت من خلال "محماس القهوة" على نار هائدة، ومن ثم طحنها بشكل جيد، ثم غليها بآنية خاصة بها تسمى "الدلال"، مع الحرص على إضافة الهيل "بهار القهوة" بنسبة معقولة وأن تسكب بفناجين القهوة الخاصة بها.
كما يتحدث النوايسة عن وجود أصول لتقديم القهوة في بيئاتنا العشائرية، فيقولون القهوة نَص وليس قص، يعني أن نقدمها لكبير الضيوف حتى وإن لم يكن هو الأول في الجلسة، وعلى من يصف القهوة أن يحمل دلة القهوة بيده اليسرى ويقدم فنجان القهوة باليمنى، وينتظر من شارب القهوة أن يهز الفنجان للاكتفاء وأمامه ثلاثة فناجين ليشربها، وإذا لم يهز الفنجان الثالث فعلى صباب القهوة أن يتجاوزه، وهذا مؤشر على أنه لا يعرف عادات العرب.
ويضيف النوايسة، أن هناك أيضاً قواعد أخرى في توزيع القهوة وتقديمها للضيوف، ويقال عن عدد الفناجين المشروبة بأنها "فنجان للكيف وفنجان للضيف وفنجان السيف"، وهي لغة إشارية يتم تعاطيها عن طريق فنجان القهوة.
وفي المناسبات الاجتماعية، مثل طلب العروس أو في مجالس القضاء العشائري، يقول النوايسة، إن فنجان القهوة يوضع أمام كبير الجاهة أو أمام الشيخ ولا يشربه إلا بعد أن يتحدث ويطلب طلبه، فإذا تمت تلبيته فإنه يشربه، في دلاله على الرضا والسعادة بقبول الطلب، أما إذا ما تم رفض الطلب فلا يمس الفنجان ولا يشربه، ومثل ذلك في العطوات ومجالس القضاء العشائري.
ويقول النوايسة، إن هناك من يدقق في طريقة صنع القهوة العربية، بحيث لا تكون مختلطة بأي نوع من الشوائب وأن تكون صافية جداً ونظيفة؛ حيث يطلق مصطلح "قهوة صايدة"، أو أن يكون شخصا غير نظيف وغير معني بصنع القهوة، وقلما يخلو بيت أردني من القهوة السادة، لأنها من المشروبات الوطنية كالمنسف الذي بات يعد طعاما وطنيا.

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