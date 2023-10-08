عروض ليالي الفيلم الخليجي في شومان غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- تبدأ عروض "ليالي الفيلم الخليجي.. صعود سينما شابة" مساء غد في قاعة السينما، بمؤسسة عبد الحميد شومان بعمان.
ووفقا لبيان المؤسسة أمس، فإن العروض التي ينظمها قسم السينما في المؤسسة وتستمر 3 أيام، تشمل فيلمين سعوديين وفيلما إماراتيا ناطقة بالعربية مع ترجمة إلى الانجليزية، ويتبع عروض الأفلام نقاش مع الجمهور.
وتستهل العروض مساء غد بالفيلم السعودي "أغنية الغراب" إخراج محمد السلمان وإنتاج 2022، كما يعرض الفيلم السعودي "قبل أن ننسى" إخراج نواف الجناحي وإنتاج 2021.
وتختتم العروض مساء الخميس المقبل بالفيلم الإماراتي "ساير الجنة"، إخراج سعيد سالمين المري وإنتاج 2015.-(بترا)
MENAFN08102023000072011014ID1107209232
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.