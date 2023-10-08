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عروض ليالي الفيلم الخليجي في شومان غدا

10/8/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تبدأ عروض "ليالي الفيلم الخليجي.. صعود سينما شابة" مساء غد في قاعة السينما، بمؤسسة عبد الحميد شومان بعمان.
ووفقا لبيان المؤسسة أمس، فإن العروض التي ينظمها قسم السينما في المؤسسة وتستمر 3 أيام، تشمل فيلمين سعوديين وفيلما إماراتيا ناطقة بالعربية مع ترجمة إلى الانجليزية، ويتبع عروض الأفلام نقاش مع الجمهور.
وتستهل العروض مساء غد بالفيلم السعودي "أغنية الغراب" إخراج محمد السلمان وإنتاج 2022، كما يعرض الفيلم السعودي "قبل أن ننسى" إخراج نواف الجناحي وإنتاج 2021.
وتختتم العروض مساء الخميس المقبل بالفيلم الإماراتي "ساير الجنة"، إخراج سعيد سالمين المري وإنتاج 2015.-(بترا)

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