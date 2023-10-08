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أسقطوا الأسلحة.. تعرف إلى أول امرأة خطفت نوبل للسلام

10/8/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خلال العام 1903، أصبحت عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية الفرنسية ماري كوري (Marie Curie) أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.
وبعدها ببضع سنوات، فازت الأخيرة بشكل منفرد بجائزة نوبل للكيمياء بفضل أبحاثها على عنصري البولونيوم (polonium) والراديوم (Radium).
وإضافة إلى ماري كوري، دخلت المناضلة وناشطة السلام النمساوية بيرتا فون سوتنر التاريخ العام 1905، حيث أصبحت الأخيرة أول امرأة تفوز بجائزة "نوبل للسلام".
ولدت بيرتا العام 1843 بمدينة براغ، التي كانت حينها جزءا من الإمبراطورية النمساوية، لعائلة أرستقراطية حيث مثلت الأخيرة ابنة المارشال النمساوي فرانز جوزيف كينسكي، إلا أنها لم تعرف والدها قط حيث توفي العام 1843، قبل فترة وجيزة من ولادة ابنته، عن عمر ناهز 75 عاما.
وبسبب ذلك، ترعرعت بيرتا بالقرب من والدتها صوفي فيلهالمين فون كورنر داخل بيئة قريبة من السلطات الحاكمة ومليئة بالناشطين الموالين لسلالة هابسبورغ لورين الحاكمة بالنمسا، وفق ما نشر على موقع "العربية نت".
في العام 1873، تقربت من عائلة سوتنر الثرية. وبعدها ببضع سنوات، أصبحت خطيبة البارون آرثر غوندكار فون سوتنر الذي كان يكبرها بسبع سنوات.
لكن بسبب رفض عائلتها لهذا الزواج، انتقلت الأخيرة للعيش في باريس حيث عملت كسكرتيرة لألفرد نوبل.
إلا أنها عادت إلى فيينا بعد أسبوع فقط من رحيلها لباريس، وتزوجت خلسة من آرثر غوندكار فون سوتنر الذي كان حينها مهندسا ومؤلفا مرموقا بالنمسا.
وعلى الرغم من لقائها بألفرد نوبل مرتين فقط، ظلت الأخيرة على تواصل مستمر عبر الرسائل مع هذا العالم السويدي، مخترع الديناميت، حتى وفاته سنة 1896.
بل لعبت دورا مهما في إقناعه بفكرة إنشاء جوائز نوبل لتكريم المتفوقين بعدد من المجالات الإنسانية. فبحسب العديد من المصادر، جاء آخر لقاء بين بيرتا ونوبل العام 1892 خلال مؤتمر سلام بزوريخ (Zurich) السويسرية.
وبسبب التحاقها بالعديد من منظمات وحركات السلام العالمي، يعتقد الكثيرون أنها أثرت على ألفرد وأقنعته بفكرة جائزة "نوبل للسلام".
"أسقطوا الأسلحة"
أما في العام 1889، فألفت بيرتا كتاب "أسقطوا الأسلحة" (Die Waffen nieder) الذي دعت عبره إلى إنهاء الحروب والتعامل بشكل سلمي.
وبشكل سريع حقق هذا الكتاب شهرة عالمية وترجم للعديد من اللغات. فضلا عن ذلك، كسب شهرة عادلت شهرة كتاب "كوخ العم طوم" الذي طرحته المؤلفة الأميركية هيريت بيتشر ستو العام 1852 ضد العبودية.
وحتى عشرينيات القرن الماضي، مثل كتاب "أسقطوا الأسلحة" أبرز مؤلف مناهض لسياسة الحروب حول العالم وحقق مبيعات كبيرة وترجم لعشرات اللغات.
خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، ناضلت بيرتا من أجل إنشاء محكمة دولية لحل الخلافات والنزاعات كما راسلت إمبراطور النمسا فرانز جوزيف لتحثه على القبول بهذه الفكرة لإنهاء الحروب وحل الخلافات بشكل سلمي.
من جهة ثانية، شاركت بيرتا بالعديد من المنظمات النسائية المناهضة للحروب. وبفضل ذلك، كسبت الأخيرة شهرة عالمية.
وبفضل جهودها في مكافحة الحروب، حصلت بيرتا العام 1905 على جائزة "نوبل للسلام" لتكون بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة. وخلال العام 1912، لاحظت هذه المرأة النمساوية تزايد حدة التوتر بأوروبا وسباق التسلح البحري البريطاني الألماني. وأمام هذا الوضع، حذرت من حرب مستقبلية مدمرة للبشرية.
لكن قبل حادثة سراييفو بأسبوع واحد، فارقت بيرتا الحياة يوم 21 حزيران (يونيو) العام 1914 عن عمر ناهز 71 عاما عقب معاناتها مع مرض السرطان. وبعد أسابيع، شهد العالم بداية الحرب العالمية الأولى التي لطالما حذرت بيرتا منها.

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