Monday, 09 October 2023 09:00 GMT

الاكتئاب الموسمي يطرق الأبواب ليرمي بظلاله القاتمة

10/8/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






عمان- "في هذا التوقيت من كل عام يرافقني مزاج سيئ، وتبدأ لدي حالة الكسل والخمول"، هكذا وصفت العشرينية منى أحمد ما تعانيه من شعور مع بداية فصل الخريف والفترة الانتقالية بين الفصول؛ حيث يظهر لديها خلال هذه المدة أعراض التعب وكثرة النوم.
يتزامن مع هذه الحالة، وفق منى، بقاء قائمة المهام المطلوبة منها قيد الانتظار لأيام عدة، الأمر الذي يفاقم بدوره شعورها بالتوتر والتعب، رغم محاولتها التغلب على هذه المشكلة في الخروج والجلوس مع الأصدقاء.
وكذلك الحال مع أيمن (30 عاما)؛ حيث تثير رؤية الأجواء الغائمة والسماء الملبدة بالغيوم مشاعر الكآبة والحزن في داخله والتي ترتبط في ذهنه بشعور الملل والركود، ولا شيء يحسن من مزاجه إلا رؤية الشمس وتناول الطعام.
أعراض نفسية وجسدية ثقيلة يعاني منها البعض خلال الفترة الانتقالية بين الفصول، وتبدأ في معظم الحالات مع فصل الخريف وبداية الشتاء وتنتهي مع بداية الربيع والصيف.
وتسمى هذه الحالة من الملل والإحباط والكسل "الاكتئاب الموسمي"، بحسب الاختصاصي النفسي د.موسى المطارنة، وتنتج عن عدم القدرة على التكيف الذاتي مع معطيات الحياة وتغير الفصول والتقلبات الجوية والبيئية والنفسية التي تحدث في هذه الفترة، ما يؤثر على نشاط الشخص ودافعيته.
ويشتمل "الاكتئاب الموسمي" على مجموعة من الأعراض، منها صعوبة التركيز، الإفراط في النوم، اضطرابات الأكل والشعور بالتعب وقلة النشاط.
وتختلف الأعراض بشدتها من شخص لآخر، هناك من يتعامل معها سريعا ويتأقلم مع التغيرات وهناك من يبقى عالقا بها لوقت أطول، بحسب المطارنة.
وفي ذلك، ينصح المطارنة بالتعرض الضوئي والتعرض للشمس وتهوية المنزل، فضلا عن ممارسة النشاطات المحببة والهوايات، كالمشي في الخارج ورؤية الأصدقاء وغيرها من الأنشطة التي تعزز حالة النشاط والطاقة الداخلية الإيجابية، بحيث تتغلب على انعدام الطاقة الموجود عند الشخص.
ويوضح، الإنسان إذا قام بتهيئة نفسه لشيء معين يعيشه، سيشعر أن لكل فصل جماليته وظروفه وميزاته، وسيستطيع رؤية الجانب الإيجابي والتغلب على قلة الدافعية وتحدي المشاعر الحزينة والكئيبة التي قد تنتابه.
ومع حدوث التغيرات الجوية في درجة الحرارة في فصل الخريف، تكثر الفيروسات ونسب الإصابة بالبرد والزكام، لذا تشير اختصاصية التغذية، ربى العباسي، إلى أهمية رفع المناعة خلال هذه الفترة من خلال التركيز على النمط الغذائي الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن.
وتذكر العباسي بعض المواد الغذائية التي تسهم في رفع المناعة، منها كأس اللبن والتمر واللوز الذي يعد خليطا جيدا يحتوي على فيتامينات كافية ويسهم في تنشيط جهاز المناعة والحماية من الجراثيم المرضية ويمنح الجسم الطاقة، إضافة إلى بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة كالفلفل الملون، القرع والجرجير.
ومن الفاكهة، تشير العباسي إلى الموز نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم نسبة الماء في الجسم والأكسجين وموازنة الدم، ما يخفف من حالة التعب والإرهاق ويمنح الفرد الطاقة، فضلا عن احتوائه على مادة "التربتوفان" التي تخفف من الاكتئاب، وفاكهة الخريف، الرمان، المثبطة للفيروسات.
وبما في ذلك البقوليات بأنواعها كالعدس، والحبوب مثل بذور الشيا وبذور حبة البركة المحتوية على الأحماض الأمينية الدهنية الأساسية.
وهناك إضافات عدة وخيارات غذائية متنوعة تساعد على رفع المناعة وتحسين الصحة النفسية والجسدية خلال الفترة الانتقالية بين الفصول، بحسب العباسي؛ حيث يمكن للفرد إدخالها في وجباته اليومية، مثل مهروس الثوم ومبروش الزنجبيل وغيرها من المضادات الحيوية الطبيعية.
وتنوه العباسي إلى أهمية وجود المشروبات الساخنة من الأعشاب الطبيعية خلال اليوم لتنظيم درجة حرارة الجسم وتجنب الاحتقان مثل مشروب الزعتر، في مقابل تجنب الأغذية المقلية والدهون والأغذية المالحة قدر المستطاع لأنها تثبط من جهاز المناعة وتجعله أكثر عرضة للأمراض الموسمية، مع الحرص على تجنب الإكثار من السكريات وأخذها من مصادر صحية كالفاكهة المجففة والشوكولاته الداكنة التي تحسن المزاج.
وتلفت العباسي إلى دور الحفاظ على ممارسات وطقوس صحية كالنوم الكافي والمشي يوميا أو يوما بعد يوم لمدة (20-30 دقيقة) في رفع حالة النشاط وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز الصحة النفسية والجسدية لدى الشخص.
وفي الختام، تنصح العباسي بإجراء الفحوصات المخبرية في حال وجود مشكلة صحية أو خمول وتعب شديدين لدى الشخص، وعلى أساسها يتم تحديد الجرعة المناسبة من حبوب المكلات الغذائية والفيتامينات.
وقد أشارت دراسة إلى أن نسبة الإصابة بالاكتئاب الموسمي تقدر بنحو 10-20 % من السكان حول العالم، وهي حالة غالبا ما تكون عابرة، علاوة على ارتفاع نسب الإصابة بالبرد والزكام وغيرها من الأمراض خلال فصلي الخريف والشتاء، تحديدا مع بداية التقلبات الجوية.
تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية، أن حوالي خمسة في المائة من البالغين في العالم يعانون من "الاكتئاب"، وقد يعاني المصابون بالاكتئاب من تفاقم أعراض المرض خلال أوقات معينة من العام، والتي قد ترتبط بتغير المواسم، وهو ما أطلق عليه "الاكتئاب الموسمي"، الذي يعد جزءا من "الاضطرابات العاطفية الموسمية"، بحسب الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك".
ويشير موقع "جونز هوبكنز ميديسن" إلى أن "الشعور بالاكتئاب يختلف عن الحزن أو التعاسة، وهو ليس علامة على ضعف الشخصية"، وعادة ما تبدأ "الاضطرابات العاطفية الموسمية خلال مرحلة البلوغ، ويزداد خطر الإصابة بها مع تقدم العمر".

MENAFN08102023000072011014ID1107209230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث