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الصفدي يؤكد ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة

10/8/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وشدد في اتصالات مع عدد من نظرائه في إطار الجهد الأردني المستمر لإطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد، على وجوب حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة العنف وتمدده، ودعا إلى ضبط النفس، وإلى إطلاق خطوات عملية توقف العنف، وتحقق التهدئة، وتفتح أفقاً سياسياً حقيقياً ينهي التدهور ويحقق التهدئة، ويعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وقدرتها على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار.
وشدد الصفدي على أن تكثيف الجهود المستهدفة وقف التصعيد أولوية فورية يجب أن تلتقي كل الجهود الإقليمية والدولية حولها في ضوء حتمية الانعكاسات الكارثية لاستمرار التصعيد والعنف على المنطقة برمتها وكلفته الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأكد الصفدي أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأجرى الصفدي اتصالات مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ووزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
كما استقبل الصفدي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي، وبحث معها جهود وقف التصعيد في غزة.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التعاون في إطار عملية العقبة. -(بترا)

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