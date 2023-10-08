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الشواربة: أنظمة النقل باكورة مشاريع المدينة الذكية

10/8/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن مشروع تحويل مدينة عمان الى مدينة ذكية من أهم مخرجات مشاريع الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022 - 2026 ، وانه لا بد من توفير منصة تواصل واتصال مع المواطنين للتعريف بمفهوم ومشاريع ومبادرات المدينة الذكية.
وأضاف ان باكورة مشاريع المدينة الذكية سيكون " مشروع أنظمة النقل الذكية " الذي جرى طرح عطائه واستلام 12 رسالة اهتمام، وسيبدأ فريق فني بدراسة العروض، إضافة الى نظام الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل " بناء القدرات لخارطة عمان مدينة ذكية " والتي عقدتها الامانة اليوم الأحد، في مركز الحسين الثقافي، بحضور نائب الأمين محمد رسمي القيسي و أعضاء مجلس الامانة ومدراء الدوائر والمناطق.
وأكد أهمية وجود منظومة الذكاء الاصطناعي بالخدمات بعد أن قطعت الأمانة شوط متميز على المستوى الوطني بالخدمات الإلكترونية.
وبين الشواربة أن تعيين الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً لأمين عمان عضواً استشارياً في اللجنة التي جرى تشكيلها مؤخراً وتعنى بالحكومات المحلية والإقليمية من 20 عضوا على مستوى العالم هو اعتراف بمكانة عمان المتميزة ونتاج جهد مؤسسي في أمانة عمان .
وتابع أمين عمان أن مفهوم المدينة الذكية هو قدرة المدينة على سرعة الاستجابة لاحتياجات سكانها والاجيال القادمة والقاطنين بها ، والقدرة على التعامل لمواجهة الظروف الاستثنائية بسرعة الاستجابة للتحديات كمواجهة آثار التغير المناخي على سبيل المثال .
وقال إن الأمانة لديها رؤية وخارطة طريق واضحة للمضي قدما في المشروع الذي سيعزز رفع كفاءة خدمات المدينة مشددا على أهمية ان يكون لدى كافة منتسبي الامانة دراية ومعرفة بمفهوم ومشاريع ومبادرات المدينة الذكية وكذلك الحال للمجتمعات المحلية .
وقدم المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة ورقة عمل تعريفية بخارطة الطريق للتحول الذكي من الاستراتيجية الى التطبيق والنمذجة .
وقدم مستشار أمين عمان للمدينة الذكية الدكتور رامي شاهين عرضا شاملا عن استخدام التقنيات المتقدمة في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات والأدلة الحضرية لتحسين نوعية الحياة للسكان. (بترا)

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