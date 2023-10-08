انخفاض على الحرارة وزخات مطرية محتملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)
MENAFN08102023000072011014ID1107209226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.