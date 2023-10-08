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انخفاض على الحرارة وزخات مطرية محتملة

10/8/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)

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