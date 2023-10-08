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فاعليات نيابية وصحية تؤكد وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال

10/8/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت لجان وكتل نيابية، وفاعليات وطنية في بيانات لها، وقوفها مع الحق الفلسطيني، مطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وحل قضيته، وتمكينه من بناء دولته المستقلة.
جاء هذه الاجتماعات على وقع عملية "طوفان الأقصى"، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق قطاع غزة.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، قال إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية، انعكاس لممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة، وانتهاكاتها للمقدسات في القدس الشريف.
وأضاف حينا لدى استقباله سفير الفاتيكان في عمان المونسينيور جيوفاني بيترو دالتوزو، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، أكد أن أي تأخير في تحقيق السلام الشامل والعادل وحل الدولتين يتسبب بازدياد العنف والصراع، لافتا إلى أن العام الحالي، هو الأكثر عنفا ودمويا بالنسبة للفلسطينيين.
وتابع حينا، إن جلالة الملك تساءل كيف للناس أن يثقوا بالعدالة، بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتعدي على حقوق الأهالي والأشقاء الفلسطينيين.
وحول ما يجري في قطاع غزة، أكد حينا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ما تزال تمارس انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتجرف المدن والمخيمات الفلسطينية، وتعتقل المدنيين والأطفال والنساء.
من جهتهم، أكدت اللجنة، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تعزيز السياحة الدينية وزيارة المغطس.
من ناحيته، أكد دالتوزو أن الأردن يشكل نموذجا للتعايش الديني، مثمنا الدور الذي يقوم به جلالة الملك في تعزيز هذا التعايش، موضحا أن الفاتيكان يؤمن بالحوار لحل جميع القضايا والصراعات التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشددا على "أن الأردن من أكثر الدول سلما في المنطقة.. وهذا من صالح العالم ككل".
كتلة المستقبل النيابية، أكدت، تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، داعية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشارت إلى أن ما يجري في غزة هو نتاج سياسات وانتهاكات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والتي ستجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف والتوتر.
وأكدت دعمها للجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، والداعية دوما إلى إطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما طالبت كتلة الائتلاف الوطني النيابية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات العالمية، بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
ودانت جرائم قوات الاحتلال في قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكدت وقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين، مبينة أن جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وشددت كتلة العدالة النيابية، على وقوفها التام مع الحق الفلسطيني بدفاعه المشروع عن حقوقه المطلقة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وحقه بالدفاع عن نفسه.
وقالت، إن ما قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه من رسائل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخيرا، تضمنت تحذيرات واضحة بأن التقاعس بالسير في حل القضية الفلسطينية سيزيد العنف، ما يؤثر سلبا على منظومة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت، أن الجميع يقف مع الأشقاء الفلسطينيين بنضالهم المشروع، مستنكرة في الوقت نفسه العدوان الغاشم والممارسات اللإنسانية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.
وقالت، إن ما يحدث من مستجدات في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل، إنما هو انعكاس لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوض مساعي السلام.
ودانت العدوان الغاشم وانتهاكات حكومته اليمينية المتطرفة، للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي حافظت على هوية المدينة الزماني والمكاني.
وطالبت الكتلة، المجتمع الدولي بضرورة الابتعاد عن الكيل بمكيالين، داعية إلى ضرورة دعم الحق الفلسطيني ووقف كل الاعتداءات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق غزة وأهلها.
كما دانت جمعية المستشفيات الخاصة، العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية في غزة، يمثل جريمة حرب وعملية إبادة جماعية.
وقالت الجمعية، إنه على أثر الأحداث المؤسفة التي أصابت الأهل في فلسطين المحتلة، اجتمع مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة لبحث سبل تقديم الدعم للأهل في القطاع.
ودعت لإيجاد آلية للمساهمة بسد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي الذي يعيشه أهلنا الصامدون في فلسطين.
وأعلنت استعدادها لعلاج أكبر قدر ممكن من جرحى القطاع، وتقديم المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية وإرسالها للمستشفيات الفلسطينية في غزة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية، تنسق مع الجهات المعنية لتأمين إدخال الأدوية والمساعدات الطبية التي ستتبرع بها المستشفيات الخاصة للقطاع، مثلما ستنظم حملات تبرع بالدم، ويجري التنسيق حاليا مع نقابتي الأطباء والصيادلة الأردنية ولجنة مساندة القطاع الصحي في غزة، لتحديد الاحتياجات الملحة وإعطاء الأولوية لها، والإسراع بإيصال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج في المستشفيات الخاصة، بالتنسيق مع المستشفى الميداني الأردني والخدمات الطبية الملكية الأردنية، لا سيما وأن القطاع يعاني من حصار بري وبحري وجوي.
وثمن رئيس مجلس الإدارة الدكتور نائل مصالحة، وأعضاء المجلس، ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، من دعم ومساندة للأشقاء في فلسطين.
ودعا جميع القطاعات، خاصة القطاع الصحي في الأردن وفي الدول العربية والإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة وتوفير مختلف أشكال الدعم لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم لتجاوز هذه المحنة.-(بترا)

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