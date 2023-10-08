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الاحتلال بعد الطوفان.. يغرق في وحل تعقيد خياراته

10/8/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






أجمع مراقبون بأن اسرائيل تواجه مأزقا استراتيجيا معقدا، أكان أمنيا أم سياسيا، وقد تبدت ملامحه منذ شهور مضت، وتفاقم في ظل حكومة يمينية متطرفة، ما يفتح باب خيارات أمام بقائها كما هي او تشكيل حكومة وحدة، أو الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ان الخيارات السياسية امام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد عملية "طوفان الاقصى"، تتمثل بإنتاج حكومة طوارئ- حكومة وحدة، وإبعاد الوزراء المتطرفين، واستبدالهم بعسكر، ما يحقق له هذه الحكومة التي تدمج بين اليمين والوسط، ومن دون يسار وعرب.
عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية د. حسن المومني، قال إن الخيارات امام حكومة الاحتلال الراهنة، والاحتلال برمته، ليس اكثر من مأزق استراتيجي، أكان امنيا ام سياسيا.
وبين المومني أن المأزق الامني، عقد المشهد الاحتلالي المتأزم اساسا منذ شهور مضت، في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، الى جانب تأثير ما يسمى بـ"الاصلاحات القضائية" على تناقضات الشارع هناك، وبتقديري الشخصي، فإن المأزق الامني، وتفجر الاوضاع بهذا المستوى، وبهذه المفاجأت في حجم خسائر الاحتلال، وتبعات الفشل الامني والعسكري في التصدي لـ"طوفان الأقصى"، رفع وتيرة التعقيد في المشهد الاحتلالي، واصبحت حكومته، امام عقبات تتفاقم في كل لحظة.
وأضاف، إنه من ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة، تتبلور مسالة كيفية استعادة هيبة ما يسمى بـ"اسرائيل" وجيشها، واستعادة زمام المبادرة، لذلك فإن الخيارات، تتعاطى مع الجانب الأمني الذي يتمثل بان يكون هنالك ضربات، يأمل مخططوها بان يتبعها انجازات، تعوض الفشل الذي تعرض له الاحتلال، وتوازي مستوى انجازات المقاومة.
واضاف المومني إن "الخيارات امام الاحتلال وحكومته، قد تحدث نوعا من التغيير في تركيبتها، كأن تنضم المعارضة لها، فيرضخ نتنياهو للامر، باعتبار ان اجندة التيار اليميني المتشدد، اوصلته لهذه المرحلة، لذا فهي قليلة، لكنها تنصب على ردة فعل عسكرية، تحاول انقاذ ماء وجه السياسيين والعسكريين في هذا الجانب".
وتوقع استمرار العمليات العسكرية في الايام المقبلة، لكن الضرر المتعلق بنخبة الاحتلال السياسية، وقع، وسيكون له تأثير سنشهده في الايام او الاسابيع المقبلة، وبشأن الجانب العسكري، سيحتاج الاحتلال لاكتر من انجاز، كي يستعيد سمعة قوته العسكرية، ويغطي على فشله الاستخباراتي الذريع.
وأضاف المومني، من المبكر الحديث عن الخيارات، لان الخيار الماثل حاليا عسكري، اما السياسي فرأينا تحركات للمعارضة، ابدت استعدادها للدخول في حكومات وحدة، وقطعا؛ سيكون لها تأثيرات ايضا، وقد تفتح فرصة جاذبة لتحريك العملية السلمية.
من جهته، رأى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، ان "طوفان الاقصى" أوجعت الاحتلال، وأعادت تغيير مجرى الصراع، وخلطت الاوراق، يعزز ذلك ما أحدثته من خسائر كبيرة في جنوده وممتلكاته، وهي تقترب من خسائره في حرب الـ1967، وقد تتجاوزها كلما استمرت تداعياتها وتتفوق عليها، مع مراعاة بأن الـ67 شاركت فيها دول عربية، بينما "طوفان الأقصى" خيار فلسطيني وللآن لم ينته، كما تتكشف كل لحظة خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، والمواجهات مستمرة، بما تحمله تكتيكاتها من فنون "حرب العصابات"، التي تستهدف تحقيق خسائر كبيرة في الاحتلال، بهدف دفعه لتغيير استراتيجيته وسياساته.
واضاف شنيكات، إن خيارات حكومة الاحتلال الحالية، تتمثل بالمواجهة العسكرية - على الاقل- في المرحلة الاولى، في محاولة لترميم صورتها التي تهشمت كثيرا، وبالتالي تحقيق مكاسب هنا وهناك، و- على الاقل- اعادة استرداد مستعمرات غلاف غزة، وابقاء المقاومين او منعهم من التقدم باتجاهه ثانية، وهذه من النقاط المهمة، لكن بعد ذلك- ربما، يعاد فتح الافق السياسي الذي أغلق طوال 30 عاما مضت تقريبا، لإنتاج حل سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية.
ووفقه، فهذا الافق قد يتحقق بضغط من المجتمع الدولي، لأن النظرة الاميركية، كانت تفيد بأن ما يجري هو أن هذا الصراع يتجه الى نهايته، تحت وقع عمليات التطبيع المستمرة مع دول عربية، لكن المفاجأة، تبلورت في أن هذا ليس صحيحا، ولم تثبت صحته حتى اللحظة، وبالعكس، فإن الامور تتجه إلى نقطة الصفر، لتعود العقارب الى الوراء، وهذا ما قلب خيارات اسرائيل ثانية.
واضاف "قد تطرح اسرائيل خيارات سياسية، منها أيضا الإفراج عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين، او ربما خيارات اقتصادية على الجانب الفلسطيني، وأعتقد بأن مسار القضية الفلسطينية، اختلفت الرؤية جهته، بين حرب اكتوبر 1973 او حرب طوفان الاقصى في 2023 في اكتوبر ايضا".
بدوره، قال المختص بشؤون الاحتلال الصحفي أيمن الحنيطي، ان الخيارات السياسية امام نتنياهو بعد هذا الفشل الذي تخطى فشل حرب اكتوبر 1973، لن ينقذه منه سوى الذهاب بصريح العبارة الى حكومة طوارئ - وحدة، وأن تكون على شاكلة حكومة مناحيم بيغن عام 1976، ينضم اليها معسكر موحد بقيادة بيني غانتس وايجن كوتس، وهو حاليا بحاجة ماسة لقادة عسكريين كهؤلاء.
وأضاف الحنيطي، ان هنالك خيارا آخر، قد يلجأ له نتنياهو، ويعتبره فرصته الذهبية للمضي قدما في مسيرة سلمية، يتخلص فيها من وزيريه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ويستبدلهما بعسكر وطني امثال غانتس ولبيد، وبالتالي تكون هناك حكومة وحدة من اليمين والوسط، ووبدون يسار وعرب.

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