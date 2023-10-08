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دعوة لاستكمال إنشاء قضاء لـالأحداث والأسرة؟

10/8/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






أوصى التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لسنة 2022 الذي صدر قبل أيام، "باستكمال العمل على الخطط المتعلقة بإنشاء قضاء متخصص للنظر في قضايا العنف الأسري والأحداث"، بإنشاء محاكم الأسرة والأحداث في كل أنحاء المملكة، فيما كشف تقرير رصدي أمس لجمعية "تضامن النساء" عن تسجيل 24 جريمة قتل أسرية حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، معتبرة أن في ذلك ارتفاعا مستمرا قياسا على عدد جرائم القتل الأسرية المسجلة خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغة 6 جرائم.
وجاءت التوصية في التقرير السنوي ضمن التوصيات المتعلقة بالإطار التشريعي والإجرائي لعملية التقاضي وعلاقة الشركاء في قطاع العدالة، مع جملة من التوصيات الأخرى حول أعمال المحاكم كافة.
وفي التحليل الذي أورده التقرير حول عبء القاضي السنوي في أعمال محاكم الأحداث على اختلاف اختصاصها في المجمل، بلغ معدّل العبء السنوي للقاضي (239) دعوى، بمعدّل إنجاز (215) دعوى.
وكان أعلى معدّل عبء سنوي في محكمة أحداث عمّان بمعدّل (1125) دعوى وبمعدّل إنجاز (1025) دعوى، تليها محكمة أحداث الزرقاء بمعدل عبء سنوي (365) دعوى وبمعدّل إنجاز (340) دعوى، وأما أدنى معدّل فسجّل في محكمة أحداث الطفيلة بواقع (13) دعوى، وبمعدّل إنجاز (11) دعوى.
أما على مستوى اختصاص أعمال محاكم الأحداث، فبلغ معدّل العبء السنوي لقاضي جنايات الأحداث عموما (68) دعوى، وبمعدّل إنجاز (54) دعوى، مقابل معدّل عبء سنوي لقاضي الجنح للأحداث بواقع (154) دعوى وبمعدّل إنجاز (141) دعوى.
أما معدّل العبء السنوي لقاضي صلح الأحداث فبلغ (526) دعوى وبمعدّل إنجاز(483) دعوى.
وكان الأمين العام للمجلس القضائي الدكتور علي المسيمي أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي خلال إطلاق التقرير، عن ارتفاع عدد دعاوى الأحداث الواردة إلى المحاكم خلال 2022 بواقع 12197 دعوى في مختلف اختصاصات المحاكم، شاملة الدعاوى الجنائية والجنحوية والصلحية وطعون الاستئناف.
إلى ذلك، أكدت "تضامن" بأنه رغم العديد من الإجراءات والتشريعات وسياسة الحد من الإفلات من العقاب لأي من الجناة إلا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الجرائم ونوعيتها وأدواتها المستخدمة، ما يعني وجوب إعادة النظر في منظومة الحماية بكل تفاصيلها لضمان القضاء على الجريمة ومسبباتها.
وبينت ارتفاع الجرائم الأسرية إلى 24 جريمة بواقع 26 ضحية داخل الأسرة لغاية الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، مقابل 6 جرائم أسرية في النصف الأول من عام 2022، معتبرة أن الارتفاع مستمر في هذه الجرائم.
وبينت "تضامن"، أن عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية هذا العام، نتج عنها مقتل 26 ضحية (18 أنثى مقابل 8 ذكور)، وذلك حسب ما يتم الاعتماد عليهِ من تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام ومرصد "تضامن" الدوري.
وقالت إنه "بالرغم من التنويهات المستمرة بضرورة كسر حاجز الصمت لضحايا العنف، إلا أن الكثير من حالات العنف الأسري تحيطها هالة من الصمت المريب، خصوصًا الجرائم الأسرية، وهنا يجب العمل على كسر حاجز الصمت لدى الضحايا، وبغض النظر عن درجة ونوع وسبب العنف".
وأضافت: "كما أن الكثير من حالات القتل تشير وحسب التحليل إلى أنها كانت تتعرض باستمرار إلى عنف متكرر ومركب، ففي إحدى الجرائم الواقعة وهي زوجة تم قتلها على يد زوجها الخمسيني في محافظة العاصمة، وتحديدًا منطقة الجويدة في شهر آذار (مارس) 2023 من خلال تعرضها للضرب المبرح، ما أدى إلى إصابات راضة في مختلف أنحاء جسدها ووفاتها".
ونوهت "تضامن" بأن بعض الجرائم المرتكبة في 2023 كانت "بشعة جداً وتبرير ارتكابها مؤلم جدًا، مع الاشارة إلى احتفاظ "تضامن" بموقفها الإنساني المبني على منظومة حقوق الإنسان بعدم أحقية إنهاء حياة أي إنسان من قبل أي شخص بغض النظر عن الأسباب، علمًا بأنه من أغرب وأبشع الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت بسبب ارتكاب الأخ جريمته بقتل شقيقته بسبب عدم إحضارها الخبز على الفطور".
كما تبين "تضامن" أن آخر الجرائم التي وقعت عام 2023 كانت في 7/ 10/ 2023 وتمثلت بقيام الزوج بقتل زوجته خارج الأردن، وهو أردني مقيم في كندا حسب التصريحات العامة، فضلا عن قيام أخ بقتل شقيقته بمنطقة الأغوار الجنوبية بتاريخ 2/ 10/ 2023، بإطلاق 15 طلقة نارية على جسدها ما أدى إلى وفاتها على الفور.
في هذا السياق تساءلت "تضامن" عن مدى معقولية الأسباب التي يوردها الجناة بعد ارتكاب الجرائم المروعة لأمن الأسرة والمجتمع.
وقالت إنه "بالنظر إلى جغرافية وتنوع هذه الجرائم هناك العديد من الأسئلة التي يتم طرحها، منها ما يتعلق بتأثير الأوضاع الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، ونعيد التأكيد على أن العنف بكل أشكاله والفساد هو تطرف لا هوية له أبدًا".
وتعتقد "تضامن" أن الجريمة تحدث بغض النظر عن المؤشر الذي يؤخذ بعين الاعتبار، حيث إن جرائم 2023 كانت النسبة الأعلى في العاصمة عمان بواقع 50 % من مجموع الجرائم، ثم الكرك وإربد بنسبة 17.3 % مكررة في كل محافظة منهما، بالإضافة إلى وقوع جريمة واحدة بنسبة 4 % في كل من المفرق وعجلون وجرش والزرقاء.
كما أكدت أنه "وبعد النظر في تحليل الجرائم، أن أكثر أنواعها ارتكابًا من قبيل "زوج يقتل زوجته"، و"أخ يقتل شقيقته"، حيث وقعت جريمة "زوج يقتل زوجته" بنسبة 27% وبواقع 7 جرائم؛ بالإضافة إلى 23 % لأخ يقتل شقيقته، وتعددت الأسباب المذكورة، وكانت غالبيتها تتعلق بـ"المشادة الكلامية بين الجاني والضحية".
وكانت باقي الجرائم موزعة بين أب يقتل ابنته، وأخ يقتل أخاه، وأب يقتل ابنه، بواقع جريمتين لكل نوع، وهنالك جريمة واحدة وقعت من قبل أخت على شقيقتها، وجريمة واحدة من ابن قام بقتل أبيه، وهناك جرائم أخرى بنسبة 19 % كانت عائلية (عدد الضحايا 2، وإحدى السيدات توفيت بسبب قيام ابن زوجها بقتلها، وشاب ثلاثيني تم قتله على يد أنسبائه، بالإضافة إلى العثور على جثة سيدة داخل منزلها.

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