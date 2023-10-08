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العمل المرن يخفق بمواكبة مستجدات كورونا ومطالبات بالتحديث

10/8/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






يرى خبراء في قطاع العمل ونقابيون أنه بعد المرور بتجربة جائحة كورونا وانبثاق وظائف حديثة متأثرة بالتطور التكنولوجي وتغير أشكال العمل، ظهرت الضرورة لتحديث نظام العمل المرن الحالي، الذي لم يستطع مواكبة المستجدات.
ويؤكد هؤلاء في حديث لـ"الغد" أن النظام المعمول به حاليا تم وضعه عام 2017 قبل الجائحة، وظهرت فيه بعض الثغرات التي تتعلق بحقوق العمال والعلاقة التي تربطهم مع صاحب العمل.
وبينوا مدى أهمية إجراء حوار جماعي على طاولة واحدة لصياغة التعليمات لضمان تأمين "انتقال آمن" للعمال من أشكال العمل الحالية إلى المستقبلية، ومحاولة تجاوز بعض المشاكل والعقبات التي قد تؤثر في نوعية الوظائف وانعدام المساواة.
يشار إلى أنه لدى تعديل قانون العمل الأردني في العام 2019، تم اقتراح إدراج العمل المرن ضمن التعديلات المقترحة على قانون العمل، وبالفعل تم تعديل المادة (2) من القانون وإدراج تعريف خاص بالعمل المرن وأشكال عقوده وفق نظام صدر لهذه الغاية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة ضرورة إصدار نظام جديد للعمل المرن، كون النظام والتعليمات صدرت في العام 2017 قبل جائحة كورونا، ولاحقا ثبت ظهور العديد من الثغرات فيه.
وبين أبو نجمة أن من تلك الثغرات ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والضوابط الخاصة بحقوق العمال.
وأكد وجود قصور في نظام العمل المرن المعمول به حاليا، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فيه، عبر الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في الجائحة، خاصة وأن العمل عن بعد ما يزال مستمرا.
ورأى وجوب إجراء حوار اجتماعي مسبق على طاولة واحدة للحصول على صياغة جديدة للتعليمات تحمي جميع الأطراف.
يشار إلى أن فئات العمال التي يمكن أن يشملها نظام العمل المرن، هي: العامل الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعامل الذي لديه مسؤوليات عائلية، ويشمل ذلك المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعامل المنتظم بالدراسة الجامعية، إضافة إلى العامل ذي الإعاقة.
وأما بالنسبة لأشكال العمل المرن، فتشمل العمل بعض الوقت، بحيث يحق للعامل تخفيض ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، والعمل ضمن ساعات مرنة، بحيث يكون للعامل الحق، وبعد موافقة صاحب العمل، في توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجاته، على ألا يقل مجموع ساعات العمل اليومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
وهناك أيضا أسبوع العمل المكثف، بحيث يكون للعامل الحق، وبعد موافقة صاحب العمل، توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة بالمنشأة، على ألا تتجاوز إحدى عشرة ساعة في اليوم، والسنة المرنة، بحيث يكون للعامل الحق، وبعد موافقة صاحب العمل، توزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة، وبحيث لا تتجاوز أحكام قانون العمل، وأخيرا العمل عن بعد، بعد موافقة صاحب العمل ودون الحاجة إلى تواجد العامل في مكان العمل.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عزام الصمادي أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة لتغيير أنماط الالتحاق بالعمل، حيث أدخل مفهوم جديد وهو العمل عن بعد، ما يحتم تطوير التشريعات المتعلقة بعلاقات العمل للتعاطي مع هذا المستجد، فعلى سبيل المثال لدينا في الأردن نظام رقم (22) لسنة 2017 وهو نظام العمل المرن الصادر في الجريدة الرسمية رقم (5450) والمنشور بتاريخ 16/ 3 /2017.
وبين الصمادي أن هذا النظام كان يعالج حالات محددة للعمل المرن، حيث حدد في مادته رقم (3) الفئات التي تخضع لأحكامه، ما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في النظام ليشمل فئات العاملين على اختلاف تنوع عملهم، بحيث يضمن حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، لكي يتم تجنب أي نزاع عمالي محتمل بين العمال وأصحاب العمل في ظل المستجدات التي طرأت على سوق العمل المحلي، وخاصة بعد جائحة كورونا.
من جانبه، قال الناشط النقابي، وناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن (رنان)، حاتم قطيش، إن من الأمور الإيجابية التي تستحق الثناء في التشريعات الوطنية هو إصدار نظام العمل المرن في العام 2017 كأحد متطلبات مستقبل العمل، لكن هذا النظام بقي حبرا على ورق ولم تسجل حالة عقد عمل مرن واردة في وزارة العمل منذ إصدار النظام حتى جاءت جائحة كورونا، وبالتالي لم يتسن لهذا النظام أن يتم تجريبه على أرض الواقع، ولذا لم تكن هناك حاجة للتعديل والتطوير عليه.
وقال قطيش: "اليوم، وبعد جائحة كورونا والتطبيق القسري للعمل عن بعد والعمل المرن، برزت الحاجة الملحة الى وجود نظام ينظم هذا النوع من عقود العمل؛ وأيضا أصبحت الحاجة ملحة إلى تعديل هذا النظام ليتناسب مع أشكال العمل الجديدة، ويساهم في الانتقال الآمن لمستقبل العمل ليستوعب كافة أنواع عقود العمل، ويشمل جميع العمال وأشكال العمل المرن ذاته، فضلا عن إضافة بعض المرونة في شروط العقد المرن نفسه".
وأضاف: "من ناحية أخرى يجب التعديل على أنظمة النقابات العمالية لتتماشى مع أشكال العمل الجديدة، ولتستوعب شمول العمال بالعمل المرن لتحقيق حرية التنظيم النقابي للعاملين ضمن عقود العمل المرن، والعمل عن بعد، وأشكال العمل الجديدة التي أصبحت تتوسع على حساب أشكال العمل التقليدية التي تقوم عليها النقابات العمالية".

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