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بخطبة العرش.. الملك يفتتح عادية الأمة الأخيرة الأربعاء

10/8/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بعد غد الأربعاء، الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الـ19 بخطاب العرش.
ويستمع الأعيان والنواب والحكومة إلى خطبة العرش، إذ يتوقع بأن تتناول قضايا محلية وإقليمية وعربية ودولية، ومسارات التحديث: السياسي والاقتصادي والإداري، كما يتوقع ان تتناول موضوع الاحتلال الاسرائيلي، والمقدسات واللاجئين والحدود.
وتواصل الأمانة العامة لمجلس الأعيان، وضع الترتيبات النهائية للافتتاح الذي يحضره إضافة إلى النواب والأعيان والحكومة، أعضاء من العائلة الهاشمية ومسؤولين رسميين؛ مدنيين وعسكريين، ورؤساء بلديات ورجال دين؛ إسلامي ومسيحي، وسفراء.
وبعد انتهاء خطبة العرش والسلام على جلالة الملك عبدالله الثاني، يعقد مجلس الأعيان، جلسة ينتخب فيها لجنة الرد على خطاب العرش السامي، ثم يعقد مجلس النواب، جلسة لانتخاب رئيسه والنائبين الأول والثاني للرئيس والمساعدين.
ويتنافس على موقع الرئاسة، الرئيس الحالي لمجلس النواب أحمد الصفدي، الذي أعلن ترشحه للموقع أول من أمس، الرئيس السابق عبدالكريم الدغمي الذي أعلن رغبته بالترشح نهاية الأسبوع الماضي، والنائب الأول لرئيس المجلس السابق نصار القيسي، الذي أعلن ترشحه وسط الأسبوع الماضي، والنائب علي الخلايلة الذي اعلن ترشحه للموقع قبل أسابيع.
وبحسب التوقعات، يرجح بأن تنحصر المنافسة بين المترشحين الأربعة، مع الأخذ بالاعتبار، بأن الترشح لرئاسة النواب، يجري في جلسة يعقدها المجلس لانتخاب الرئيس.
وما تزال ضبابية المشهد على رئاسة النواب، تهيمن، وجس النبض بين الراغبين بالترشح، يرفع حرارة الأجواء، فالحوارات في أروقة المجلس لا تقتصر على انتخابات الرئاسة فقط، بل وتتناول مواقع المكتب الدائم الأخرى، بخاصة النائب الأول والثاني لرئيس المجلس.
كتلة المستقبل النيابية، أعلنت في اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب اندريه حواري ترشيح الرئيس الحالي أحمد الصفدي لرئاسة المجلس، وقال الحواري إن "الكتلة أعلنت ترشيح الصفدي بعد مشاورات نيابية، ورغبة لدى عدد كبير من الزملاء الذين أعلنوا دعمهم ومؤازرتهم له".
وبحثت كتلة العدالة النيابية، في اجتماع لها أمس برئاسة النائب مجحم الصقور، انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، إذ أوضح الصقور بأن الكتلة قررت الاتجاه نحو إجراء مشاورات مع كتل نيابية أخرى، لإيجاد توافق معها حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم للمجلس.
وبين أن "العدالة النيابية" أجلت موقفها من انتخابات الرئاسة، إلى حين إجرائها مشاورات نيابية مكثفة مع الكتل النيابية.
وعقدت كتلة الائتلاف الوطني اجتماعا برئاسة النائب محمد السعودي، وبحضور اعضائها لبحث انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم له.
وبين السعودي، بان اللجنة عقدت اجتماعات تشاورية مع الكتل النيابية للخروج بتصورات واضحة تجاه انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم.
وتعقد كتل نيابية أخرى اليوم، اجتماعات لاتخاذ موقف نهائي حول انتخابات الرئيس وأعضاء المكتب الدائم.
ويشهد موقع النائب الأول للرئيس، تنافسا شديدا بين المترشحين له، والبالغ عددهم 6، وهم النائب الأول الحالي أحمد الخلايلة، والنواب: خالد ابو حسان، جعفر الربابعة، علي الطراونة، عبدالرحيم المعايعة، علي الغزاوي.
أما موقع النائب الثاني للرئيس فأعلن النواب: ميادة شريم وهيثم زيادين وعبيد ياسين نيتهما الترشح للموقع.
وتنص المادة 14/أ من النظام الداخلي "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، أما إذا كان المترشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".
وتقول المادة 7/ ب منه "اذا لم تفز امراة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الاول او الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة، وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".
الدورة الاخيرة التي تبدأ بعد غد تستمر لـ6 أشهر، ويتضمن جدولها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وأيضا مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر، وحق الحصول على المعلومة،
كما يتوقع بأن تتضمن الأجندة النيابية، تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام 2018، و2019، و2020، و2021.

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