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413 شهيدا و 8 مجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

10/8/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مركز المعلومات لديها سجل استشهاد 413 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة الى تسجيل 2300 جريح منهم 213 طفلا و 140 سيدة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً.
وقالت إن اشتداد العدوان الإسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيدا مع ما نعانيه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي.
وحذرت الوزارة من أن استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة.
وأكدت الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان عمل المولدات الكهربائية التي تحتاج إلى 40 ألف لتر من السولار يوميا، في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة وهو ما يقدر بمليون لتر من السولار شهريا.
وطالبت المجتمع الدولي و الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والإنسانية.
وأضافت الوزارة، "نحتاج إلى تحرك عاجل من مختلف الجهات لدعم احتياجاتنا الطارئة من الأدوية و المستهلكات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية. -(بترا)

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