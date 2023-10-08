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أبو عبيدة: أسرنا مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى غزة

10/8/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنه فصائلهم استطاعت توثيق حالات قتل للأسرى الإسرائيليين من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف في كلمة مصورة، مساء اليوم الأحد، "تمكن مجاهدونا من أسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى قطاع غزة".
وقال أبو عبيدة: "مقاتلونا لا يزالون يشتبكون مع العدو في مناطق عدة.. مقاتلونا تمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة من عسقلان".

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