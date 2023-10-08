فرنسا: نطالب بالإفراج الفوري عن رهائن عملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت فرنسا في بيان لها، حركة حماس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائن عملية "طوفان الأقصى".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "إن احتجاز حماس للرجال والنساء والأطفال كرهائن هو تذكير، إذا لزم الأمر، بالطابع الإرهابي لهذه الحركة".
وأضاف أن "فرنسا تدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".
وأفاد المتحدث الفرنسي بأن باريس تعمل أيضا على منع تفاقم الصراع من خلال اندلاع "حريق" في الضفة الغربية أو لبنان أو في المنطقة.
وجاء البيان بعد إعلان السلطات الفرنسية مقتل فرنسية إسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة إضافة إلى الحديث عن سبعة مفقودين. وكالات
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