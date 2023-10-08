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فرنسا: نطالب بالإفراج الفوري عن رهائن عملية طوفان الأقصى

10/8/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت فرنسا في بيان لها، حركة حماس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائن عملية "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "إن احتجاز حماس للرجال والنساء والأطفال كرهائن هو تذكير، إذا لزم الأمر، بالطابع الإرهابي لهذه الحركة".

وأضاف أن "فرنسا تدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

وأفاد المتحدث الفرنسي بأن باريس تعمل أيضا على منع تفاقم الصراع من خلال اندلاع "حريق" في الضفة الغربية أو لبنان أو في المنطقة.

وجاء البيان بعد إعلان السلطات الفرنسية مقتل فرنسية إسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة إضافة إلى الحديث عن سبعة مفقودين. وكالات


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