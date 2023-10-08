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بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

10/8/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بلاده سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

وأضاف في تدوينة له على منصة "إكس"، أنهم يتحركون لتأمين عودة جميع البولنديين إلى منازلهم بأمان.

وأوضح أن القوات الخاصة البولندية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن على متن الطائرة خلال عمليات الإجلاء.

وأشار إلى بدء إرسال بولندا طائرات تابعة للقوات الجوية، من أجل إجلاء الرعايا الموجودين في إسرائيل حالياً.

بدوره، قال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين " C-130 Hercules" لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي "نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان".
وأضاف "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار".

ويأتي ذلك تزامناً مع إلغاء شركة "LOT" البولندية للطيران جميع رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب ليوم الأحد، بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل. وكالات

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