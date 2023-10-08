أمير قطر يدين الانتهاكات بحق الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن إدانة بلاده "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، معتبرا أنها "تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نقلت فحواه وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، مساء أمس الأحد.
وقالت الوكالة إن الأمير تميم تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من عباس بحثا خلاله "تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وسبل خفض التصعيد والتهدئة".
وأكد أمير قطر أن "حقن دماء المدنيين وتجنيبهم تداعيات النزاع وتخفيض التصعيد يمثل أولوية لدولة قطر، التي تبذل كافة مساعيها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف".
MENAFN08102023000072011014ID1107209210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.