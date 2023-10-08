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أمير قطر يدين الانتهاكات بحق الفلسطينيين

10/8/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن إدانة بلاده "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، معتبرا أنها "تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نقلت فحواه وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، مساء أمس الأحد.

وقالت الوكالة إن الأمير تميم تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من عباس بحثا خلاله "تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وسبل خفض التصعيد والتهدئة".

وأكد أمير قطر أن "حقن دماء المدنيين وتجنيبهم تداعيات النزاع وتخفيض التصعيد يمثل أولوية لدولة قطر، التي تبذل كافة مساعيها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف".

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