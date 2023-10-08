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خلال 15 عاما.. غزة تعيش أكثر الأيام دموية

10/8/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكر مسؤولون فلسطينيون أن قطاع غزة شهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما في أعقاب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل بعدما أودت ضربات جوية إسرائيلية بحياة المئات خلال 24 ساعة.

ووصف المتحدث العسكري الرئيسي لإسرائيل الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس، والذي قتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي واختطاف العشرات، بأنه "أسوأ مذبحة للمدنيين الأبرياء في تاريخ إسرائيل" وقال إن الرد سيكون قاسيا.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس باستشهاد المئات وهو أكبر عدد من الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية في يوم واحد منذ عام 2008.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بالانتقام الشديد لهذا اليوم الأسود".وكالات

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