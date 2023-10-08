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مجزرة جديدة.. 11 شهيداً بقصف منزل في غزة

10/8/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مصادر طبية استشهاد 11 مواطناً بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، على منزل بمخيم بشيت بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات الإسرائيلي أغارت على منزل يعود لعائلة أبو هلال بمخيم بشيت، دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، جراء القصف الذي أدى كذلك لتضرر المنازل المجاورة المتلاصقة بشكل كبير.

وأوضحت أن عشرات المواطنين باتوا تحت أنقاض منازلهم التي هدمت وتضررت جراء القصف.

وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال الإنقاذ والبحث عن المواطنين من تحت الأنقاض. وكالات

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