مجزرة جديدة.. 11 شهيداً بقصف منزل في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مصادر طبية استشهاد 11 مواطناً بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، على منزل بمخيم بشيت بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات الإسرائيلي أغارت على منزل يعود لعائلة أبو هلال بمخيم بشيت، دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، جراء القصف الذي أدى كذلك لتضرر المنازل المجاورة المتلاصقة بشكل كبير.
وأوضحت أن عشرات المواطنين باتوا تحت أنقاض منازلهم التي هدمت وتضررت جراء القصف.
وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال الإنقاذ والبحث عن المواطنين من تحت الأنقاض. وكالات
MENAFN08102023000072011014ID1107209207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.