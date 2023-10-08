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الاستثمار في المدن السياحية الذكية والمستدامة

10/8/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)







تواصل السياحة الدولية التعافي من أسوأ أزمة في تاريخها حيث وصلت أعداد الوافدين إلى 84 % من مستويات ما قبل الوباء بين يناير ويوليو 2023، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حيث تقود منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا انتعاش السياحة العالمية بارتفاع بنسبة 20 % على مستويات ما قبل الوباء، والطلب السياحي يستمر في إظهار مرونة ملحوظة وانتعاش مستدام، حتى في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين حول العالم بنسبة 43 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2023 إلى 700 مليون سائح.
كذلك يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بالأعداد الكبيرة للسياح القادمين إلى المملكة. وأظهرت أرقام وزارة السياحة والآثار، إن اعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 3.75 مليون زائر، محققاً ارتفاعاً بنسبة 51.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
تعد السياحة من مصادر الدخل الرئيسية لكثير من الدول، وتعتمد عليها ميزانيات دول كبرى، مثل فرنسا وإسبانيا وأميركا، فمثلا في الاردن تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي للاقتصاد الوطني والناتج المحلي بـ14.6 %.. ومع التنافس الدولي الشديد على جذب مزيد من السياح، تظهر كثير من الأفكار السياحية الجديدة الموجهة لخدمة السياح. حيث بدأت عواصم ومدن في مختلف أنحاء العالم التحول إلى ما يسمى ((المدن الذكية المستدامة))، وهو المصطلح الذي يتماشى مع التغير المناخي والتطور التكنولوجي الكبير، لتعزيز المرونة الاقتصادية، وجودة الحياة.
يولي الأردن عملية ترسيخ قطاع سياحي مستدام أهمية كبيرة، حيث يحتل قطاع السياحة أولوية في الرؤية الإقتصادية 2033 للمملكة، إذ يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي. وتعرّف منظمة السياحة العالمية UNWTO))، السياحة المستدامة بأنها السياحة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة، وتلبي احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة.
ويتبنى الأردن التوجهات المستقبلية والعالمية التي تركز على السياحة المسؤولة والمستدامة لتعزيز تنافسيته، حيث تعمل المملكة على ترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، وتركز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، معتمدة في ذلك على نموذج رائد يقوم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، وتوظيف وتطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة للحياد المناخي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يقيس مؤشر ((تنمية السياحة والسفر)) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (TTDI)، العوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حصلت المملكة على المرتبة السادسة عربيا و64 عالميا على المؤشر العام 2021.
وبالتالي لتعزيز السياحة المستدامة، لا بد من إعداد مخطط شمولي للمدن الذكية، والعمل على تحقيق متطلّبات الاستدامة، حيث تغطّي المتطلّبات مجموعة متنوّعة من المجالات بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، والتدابير الصحية، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، والتدريب والتأهيل والابتكار، وبيئة الأعمال، وتطوير وتحديث البنية التحتية، بما يشمل أنظمة الطاقة المتجددة، وتطوير شبكة نقل خضراء ذكية، وأنظمة إدارة المياه، وإدارة النفايات وجودة الهواء، والزراعة والمساحات الخضراء، والسلامة العامة وإدارة الكوارث، بالإضافة للحوكمة.
كذلك يجب تحفيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل مزدهر لقطاع السياحة، وجذب الإستثمارات الصناعية والتجارية والحرف اليدوية، والاستفادة من قطاعي التجزئة والفعاليات، والتسويق الرقمي لجذب المزيد من الزوار المحليين والعالميين، بحيث لا تكون السياحة هي العامل المصيري في ديمومة المجتمعات المحلية وإنما داعم مهم لمواردها، وبالتالي خلق نمو اقتصادي شامل من خلال منتجات وتجارب سياحية حقيقية ومستدامة، تعزز من التسويق للأردن سياحياً والارتقاء بمكانته إقليمياً وعالمياً، والتقليل من تأثير موسمية السياحة والعمل على اثراء المنتج والتجربة السياحية بشكل مستمر لإطالة مدة إقامة السياح وزيادة إنفاقهم، وتكرار زياراتهم للاستمتاع بالتجارب الجديدة.
التنمية المستدامة ستولد وظائف محلية بشكل مباشر في قطاع السياحة وغير مباشر في عدد من القطاعات الداعمة والمعنية بإدارة الموارد، وتسهم في تعزيز نشاطات القطاعات المحلية المربحة، من خلال استثمارات متكاملة ومستدامة عبر تطوير حزمة خدمات ومنتجات وحلول لوجستية وتمويلية مبتكرة، ومصممة خصيصًا لتمكين المستثمرين، ورواد الأعمال، والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي، دعماً لهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع السياحة، بما يعزز مكانة الأردن الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

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