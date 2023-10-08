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بالنسبة للوضع الراهن الذي لم يعد راهنا

10/8/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






"..لا تسمحوا لسياسييكم بأن يضعوا أمنكم في أشداق الخطر من خلال الخيارات العمياء الخالية من التفكير السليم والتي تمعن في عزلكم"
هذه عبارة موجهة للإسرائيليين، وتاريخها في عام 2010، ومن أطلق هذا التحذير الجاد هو الملك عبدالله الثاني وقد أورده حينها في سيرته الذاتية التي صدرت ككتاب يحمل عنوان ( فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في زمن الخطر).
وفي ذات الفصل الذي يطلق فيه الملك تحذيراته يقول أيضا: ".. إن أمام إسرائيل الخيار الواضح: هل تريد أن تبقى قلعة معزولة تطل بحذر وخوف من وراء الحصون على جيران لا يزيدهم الزمن إلا عدائية وعدوانية، أم هي مستعدة لقبول يد السلام الممتدة إليها من كل الدول الإسلامية السبع والخمسين بحيث تندمج نهائيا بمنطقتها وجوارها، مقبولة وقابلة ؟"
كان بنيامين نتنياهو حينها رئيسا لحكومة إسرائيل!
والحقيقة أن المزاج العام الإسرائيلي لم يتأثر كثيرا منذ 2010 لنصيحة الملك عبدالله الثاني، فبقي منحازا لليمين وبتواصل مستمر، ورغم أن الملك كان أراد توظيفا ثقافيا منتقى بعناية في الخطاب، مستخدما وصف "القلعة المعزولة" في مخاطبته العقل الجمعي الإسرائيلي المشبع بالروايات التوراتية المليئة بالقلاع والموجع بفكرة الانتحار الجماعي لقلعة مسادا الشهيرة، فإن الإسرائيليين ظلوا على انزياحهم نحو اليمين المتطرف بخيارات عمياء كما وصفها الملك في تحذيره قبل عقد وثلاثة أعوام، لننتهي اليوم بنتنياهو من جديد رئيسا لحكومة أكثر تطرفا، فيها مجموعة جديدة من الشباب المتطرف دينيا "وقوميا" بذهنية إقصائية بلا شك ستزيد من عزلة إسرائيل، وما فيها من حالة "توحد" مرتبطة بجنوح السياسيين الجدد الذين يقودونها نحو التطرف والغطرسة والإقصائية العمياء.
ولا يخفى على أحد أن العلاقة بين نتنياهو والملك الأردني ليست طيبة ودوما هي مليئة بالشكوك والحذر الذي يحمله الأردن تجاه نتنياهو تاريخيا، وهو إرث ثقيل من الخيبات بهذا السياسي الماكر منذ عهد الملك الراحل حسين بن طلال.
حسنا.
اليوم حدث ما حدث من مدهشات تكاد تصل إلى العجائب في الهجوم على إسرائيل من الداخل الذي يقع تحت احتلالها وحصارها.
وحين يكون المزاج العام الإسرائيلي يمينيا راديكاليا متطرفا من خلال حكومة يمينية هي الأكثر تشددا في تاريخها منذ قيامها عام 1948، فإنك لن تتوقع في الطرف المقابل من الصراع أن يكون حمائم سلام وادعة، هذا التطرف اليميني الإسرائيلي هو الذي أنتج القهر واليأس والإحباط والعدمية خصوصا في غزة ( وإلى حد كبير في الضفة الغربية).
هو صراع لم يتوقف رغم كل اتفاقيات السلام، والصراع ليس حالة حرب بالضرورة، وبالتأكيد لن يتضمن شعورا بحالة سلام، لكنه شعور بالعداء لا يزول إلا بزوال الشكوك، ولا يتلاشى إلا بنوافذ أمل تفرض بدائل حقيقية تحل محل الصراع نفسه.
اليوم،
تعرض المزاج اليميني الإسرائيلي إلى صدمة حقيقية قد تثبت له خطاياه في كل انزياحاته ومنتجاته وعلى رأسها هذا اليمين المتطرف الذي سلمه قيادة الحكومة.
واليوم كذلك، فإن المعادلات الإقليمية التي تم تأسيسها على قوة اليمين الإسرائيلي عليها أن تفكك قواعدها وتعيد بناء الرؤية من جديد.
وهذا الجديد.. سيظهر تباعا ولا يمكن الآن تحديد ملامحه على مستوى إقليمي، لكن يمكن التأكيد أنه جديد مختلف عن الوضع الراهن والمؤمنين به، فالوضع لم يعد راهنا بالمطلق.

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