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نظرة على الواقع الحزبي!

10/8/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








عملية التحديث السياسي كما وصفها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة لبرنامج ستون دقيقة يوم الجمعة الماضي بأنها إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية تستحق أن نتأملها بنظرة أكثر عمقا ووضوحا، حتى ندرك حقيقة ذلك التحول الديمقراطي، الذي تم إنجازه وفق الرؤية الملكية التي جسدتها الأوراق النقاشية، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أعقبها من تعديلات دستورية وصدور قانونيين جديدين للأحزاب والانتخاب، ومن توجهات عملية لتمكين المرأة والشباب.
تعتبر هذه المرحلة جزءا من ذلك الانجاز التاريخي، أو بداية لتاريخ جديد، وفي كل الأحوال هناك عملية التكوين سواء على مستوى الأحزاب أو مجلس النواب في شكله ومضمونه الذي سيكون عليه بعد الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن نأخذ في الاعتبار أن جميع مكونات تلك العملية السياسية، وخاصة الحزبية تعمل على إعادة تشكيل ذاتها لتتوافق مع متطلبات مرحلة نصفها بأنها حديثة بكل المعايير!
قد يغيب عن الأذهان بعض الحقائق التي نلمسها من خلال التجربة العملية داخل الأحزاب الوطنية الجديدة، فبعض الأعضاء لم يمارسوا العمل الحزبي سابقا، وبعضهم مارسه في سياقه الوطني مع بداية المرحلة السياسية التي نشأت عام 1989 باعتبارها المرحلة الأولى من التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وهناك نسبة قليلة ممن يحتفظون بتجربة الأحزاب القومية والأممية والدينية، يستخلصون دروسها ونتائجها، ويتفهمون التجربة الجديدة بظروفها وأبعادها المختلفة!
هذا التنوع ولا أقول الاختلاف في الوعي السياسي قد يقرأه بعض المحللين والمتابعين على أنه نوع من الارتباك أو عدم الانسجام داخل الأحزاب مع أنه أقرب لأن يكون مخاضا لا بد منه قبل الولادة وخروج المولود إلى العالم الخارجي، فالنظرة إلى التجربة على أنها مكتملة لمجرد تشكيل الكيان الحزبي تحتاج إلى نوع من التصويب، ذلك أننا أمام عملية أشمل وأوسع لتحديد مسار الدولة التي تريد أن تنتقل إلى مئوية ثانية من عمرها وهي أكثر قوة وثباتا، وقدرة على تخطي مشكلاتها الاقتصادية والإدارية في ظروف صعبة محليا وإقليميا ودوليا.
تعرف الأحزاب أنها مطالبة بصياغة إستراتيجيات بناء على منهجيات علمية، وبرامج تحاكي جميع القطاعات، تحلل الواقع، وتقترح الحلول الممكنة بعيدا عن الشعارات والمزايدات والمبالغات، وعلى هذا الأساس يمكن أن تستقطب المزيد من الأعضاء، وتتمكن من كسب جمهور الناخبين للقوائم الوطنية، وتلك مسؤوليات كبيرة وثقيلة يحاول الجميع حملها وهم في سباق مع الزمن!
أعود إلى حديث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للتلفزيون الأردني عن دور وزارته في العمل على تهيئة البيئة السياسية الجديدة من خلال التواصل مع الناس في جميع المحافظات ودعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية وأرى في ذلك نشاطا يستحق التقدير مثلما يتطلب الكثير من الجهود المشتركة لخلق تلك البيئة الحاضنة، من أجل أن تكبر فيها الأحزاب لتكون بحجم المسؤوليات المترتبة عليها، والطموحات والآمال المعلقة عليها!

MENAFN08102023000072011014ID1107209203

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