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فض الالتباس

10/8/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)







ما يزال مقال "أنا مع التطبيع" يثير كثيرا من ردود الفعل. ورغم أنني ما أزال أعتقد أنني كتبته بلغة تهكمية، ومن منظور إدانة البنى الثقافية والاجتماعية العربية، والتي تتسيد مشهدنا البائس، إلا أنه لا بأس من التوضيح أكثر، خصوصا أن هذا التوضيح يأتي إكراما لأصدقاء ورفاق رأوا أنه لا بد من خطاب واضح لا يقبل الشك أو التأويل.
لكن الأهم من ذلك، هو أن هذا التوضيح يأتي ضرورة للقضية الأسمى التي ما نزال نتمسك بها، ولدماء الشهداء التي سالت على مدار قرن كامل لكي تظل فلسطين حاضرة في أمسنا ويومنا وغدنا، من غير تفريط أو تهاون.
حسن إذن، أنا بالتأكيد ضد التطبيع، ولم أكن في أي يوم من الأيام إلا ضده، وقد أدنته وأدينه، وأعمل على تعرية كل من يسقط فيه، رغم قناعتي التامة أن إنقاذ "روح ضلت الوطنية"، أفضل ألف مرة من أن نتخلى عنها ونرميها بعيدا عنا.
في مقالي، والذي تسبب بـ"بلبلة" كبيرة، كنت أريد أن أبين الوضع البائس الذي تنحصر فيه خيارات العربي بسبب ضغوطات السلطة السياسية، والتي لم تعد ترى طريقا لها سوى في خط العدو، أو المفردة الأقل صدمة، وهي "التسوية"، والتي يراد لها أن تكون خفيفة على السمع، وبديلة عن القول "التضحية بفلسطين".
أردت أن أبين الهشاشة الاجتماعية التي تم تصميمها لنا، والدرب الضيق الذي تم سوقنا إليه على امتداد عقود طويلة، ما أفرز مناطق رخوة استغلتها جميع الأطراف ضدنا.
كنت أريد أن أشرح المنطق الشاذ الذي يراد له أن يتسيد مشهدنا كله، والذي نجبر بالسير فيه مغمضي العيون، ولا نرى إلا ما يراد لنا أن نراه.
انطلقت في المقال من استشراف مرحلة خطيرة في تاريخنا، وهي مرحلة هرولة أنظمة ودول باتجاه العدو، من غير مراعاة لأي شيء يخص الفلسطيني الذي تم إفراده وحيدا، في لحظة عربية عارية من أي شيء.
هذا ما كنت أريد قوله، لكن، بصورة أو بأخرى، يبدو أنني أخفقت في تمرير هذه الرسائل، وبدلا من ذلك ظهر المقال كما لو أنه دعوة صريحة للتطبيع مع العدو. أؤكد لكم أن المقال لم يرد قول هذا نهائيا، ولا اقترب، في نيته، من مثل هذه المناطق المحرمة، والتي لا يمكن التسامح معها أبدا.
اليوم، ونحن نعيش بهجة المقاومة، وانتصاراتها المستمرة في تكبيد الأعداء خسائر لم تخطر على بال أشد كوابيسهم سوداوية، لا بد على جميعنا أن يحدد موقفه الواضح مما يجري. ثمة معركة كبيرة تجري على مقربة منا، ورغم الظروف غير الموضوعية التي تمنعنا من أن نكون مشاركين مباشرة فيها، لكن ذلك لا يمنع من أن نمارس دورنا الوطني في النضال على جميع الصعد، خصوصا الجانب الثقافي الذي تم إهماله كثيرا في السنوات الماضية، ولم يعد التنوير أولوية، حتى عند كثيرين ممن يعملون في حقل الثقافة.
في حياة جميع الشعوب والأمم، ثمة عصور ظلام يخسر فيها الناس إيمانهم بأنفسهم، وربما يتسرب إليهم اليأس والقنوط، وربما ينزعون إلى رغبة التوقف عن فعل الحياة. بالنسبة إلينا كمؤمنين بعدالة قضيتنا وحتمية انتصارها، لا يمكن السماح بمثل هذه الحالات أن تتسرب إلى دخيلتنا، خصوصا بوجود مقاومة تذكرنا دائما بالقبلة التي ينبغي أن تشير إليها بوصلتنا، وهي لا تحملنا فوق طاقتنا، فكل ما تريده منا هو أن لا نعمد إلى طعنها من الخلف.

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