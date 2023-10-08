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القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

10/8/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد اعتماد الخطة من قبل مجلس الأمناء، تم عرضها امام حوالي 80 شخصية من قيادات محافظة البلقاء في لقاء تشاركي وتشاوري وكان تحت رعاية معالي المرحوم مروان الحمود وبحضور معالي المرحوم علي الفزاع، وأصحاب المعالي عبدالإله الخطيب، رجائي المعشر، عوني البشير، ماهر أبو السمن، مصطفى شنيكات، ومازن الساكت، وغيرهم، وأعتذر منهم لعدم ذكر الأسماء، وكذلك اعيان ونواب المحافظة في ذلك الوقت، وبحضور رئيس مجلس الأمناء، التزمنا وزملائي من فريق العمل بإخراج الجامعة من ازمتها المالية ومعالجة ملف التأمين الصحي وهيكلة التعليم التقني والتطبيقي وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية في الكليات المنتشرة في المحفظات وتجويد مخرجات التعلم والتعليم ونوعية البحث العلمي المنشور والترقيات الاكاديمية وإدخال الجامعة ضمن الألف الأولى على العالم والإصلاح الإداري والسير بمشروع الطاقة الشمسية لإخراجه الى حيز الوجود والتشبيك والتعاون الدولي للحصول على مختلف اشكال الدعم المادي والتكنولوجي (تم توثيق اللقاء بالفيديو للرجوع إليه لمتابعة مراحل الإنجاز والالتزام معهم وبشكل دوري). على الرغم من ان أحد الحضور، طلب ألا نحلم ونكون واقعيين (قد يكون من المستفيدين من بقاء الامر على ما هو عليه)، الا انني وفريقي حصلنا على الدعم المطلق من القيادات التي أكن لهم كل الاحترام والتقدير، وخاصة بعد مداخلة معالي ماهر أبو السمن قائلاً ان الرجل عرض عليكم خطته ولسان حاله يقول ارجو ألا يتدخل أحد في التنفيذ وهذه المدد الزمنية وحاسبوني على ذلك.
بكل ثقة كنا وفريقي (البعض منهم ومع كل اسف لم يقدم أي مساهمة، فلم يستمر معنا، والبعض تحملناه، لأسباب عدة، الا ان الأغلبية منهم كانت لها مساهمات متفاوتة، لإنجاح المهمة) نستعرض نتائج الخطة التي كانت أهدافها تتحقق الواحدة تلو الأخرى، فهيكلة التامين الصحي خفضت التكاليف بما يقارب 3 ملايين دينار خلال عام، وهيكلة التعليم التقني والتطبيقي زادت الإيرادات مما يقارب 3 ملايين دينار عام 2016 الى ما يقارب 20 مليونا في عام 2020، ودخلت الجامعة في قائمة الالف على العالم خلال 3 سنوات وحلت في المرتبة الثانية بين الجامعات الأردنية (تم الاحتفال بحضور قيادات البلقاء، وتحت رعاية معالي المرحوم مروان الحمود في نهاية العام 2019) وتقدمت الى الفئة 601-800 في العام 2021، كما وتم التوقيع على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في عام 2019 والتشبيك الدولي الذي أدى للحصول على دعم مالي يقارب 20 مليون دينار (من كوريا وإيطاليا لوحدهما) وغيرها من نقل التكنولوجيا والبرامج الدولية التقنية والتطبيقية، مما أدى الى احداث نقلة نوعية في البنى التحتية في كافة كليات الجامعة تقريباً، وخرجت الجامعة من ازمتها المالية بوفر مالي سنوي اعتباراً من العام 2017 وبفائض مالي اجمالي في نهاية عام 2021 (عند عمل مقاصة مالية بين الذمم الدائنة والمدينة) وكلها موثقة بالفيديو او بالكتب الرسمية، وتوجت الهيكلة بإعداد المشروع الوطني للمسارات المهنية والتطور الوظيفي الذي عرض امام جلالة الملك في كلية العقبة بتاريخ 17/2/2020، وحصل على موافقة مبدئية من مجلس التعليم العالي في آب 2020، وترخيص اربع تخصصات منه في آب 2021. خلال تلك الفترة كنا نكافئ المجتهدين من الفريق وعلى النتائج ووفقاً لإحكام النظام.
في كل مسيرة عمل لا بد من وقوع أخطاء، إلا اننا وفريقي كنا مطمئنين الى ان الجهات الرقابية وخاصة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأن لديها القدرة الكافية للتمييز بين الأخطاء الناجمة عن العمل المزدحم وبين اعمال الفساد، وهذا كان واضحاً من منظومة الشفافية والنزاهة والتي كانت تعمم من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على المؤسسات.
هذا أحد الأمثلة، وهناك الكثير من التجارب الناجحة التي اعرفها لمؤسسات وطنية تميزت قياداتها بالكفاءة وتحملت النقد وتأثير قوى الشد العكسي، وكذلك هناك مؤسسات كانت تعتبر قصص نجاح وتراجعت بسبب اداراتها المترددة في القرار والمتلعثمة في الطرح (لا مجال لذكرها)، والباحثة عن القرارات التي تحقق الشعبية لها، دون الاخذ بمبدأ إدارة المخاطر المستقبلية على المؤسسة، وهي إدارات غير قادرة على ابسط انواع المواجهة. ان ما يعزز موقف هكذا نوع من الإدارات، غياب المسألة عن أسباب تراجع المؤسسة وتردي أوضاعها المختلفة والسماح لهم بالاختباء وراء الأمور الثانوية وتمرير التبريرات باستخدام شماعة ما لذلك.
إننا الآن في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية ولدينا ثلاثة برامج وطنية (السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري)، الامر الذي يتطلب نشر مؤشرات اداء كمية وسنوية لها، والاعتماد على قيادات ذات خبرة تراكمية وتجربة عميقة وقادرة على اتخاذ القرار بالوقت المناسب وتحمل نتائج ذلك دون خوف او تردد، وقادرة على الاقناع والمواجهة الإعلامية امام الرأي العام، وخاصة إذا ما وجد التضارب في التصريحات بين المسؤولين فيما بينهم في مختلف المراحل السابقة منها او اللاحقة لكشف الحقائق، مما سينعكس ايجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسة والمسؤول، وتودي حتماً للوصول الى الأهداف الرئيسية.
كما يجب علينا السعي المستمر لتحقيق اهداف الديمقراطية كوسيلة رئيسية للتغلب على مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالقطاعات المؤثرة في مستقبل الدولة وخاصة التعليم منها، عن طريق اتخاذ القرارات السليمة دون خوف من الأجهزة الرقابية وخاصة ان ديوان المحاسبة بداء بتطوير ادواته الرقابية التي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الدول المتقدمة، وحسب المنشور من لقاء رئيس الديوان والعرض المقدم منه امام جلالة الملك يوم 26/9/2023 لدعم مسارات التحديث في الدولة الأردنية.

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