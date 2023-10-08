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الزراعة المبتكرة بعجلون.. تجارب ناجحة تحتاج التعميم

10/8/2023 11:20:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






رغم أن عدة تجارب زراعية ريادية في محافظة عجلون، نفذها أشخاص وجمعيات تعاونية أثبتت نجاحها، تبقى تلك التجارب محدودة مقارنة بالزراعات التقليدية، وتحتاج مزيدا من التوجيه والدعم لتصبح هي السائدة، وفق معنيين بالشأن الزراعي.
هذه التجارب، كالمدارس الحقلية وزراعة الفاكهة الاستوائية والنباتات العطرية والطبية ومشاريع الاستنبات الزراعي، والتي تم تنفيذها بمناطق متفرقة في المحافظة باتت تصنف ضمن المشاريع المجدية، وسهلة التسويق، وأقل كلفة، وذلك مقارنة بالزراعات السائدة في المحافظة، كالزيتون وكروم العنب والحمضيات واللوزيات، والتي أصبحت تعاني الكساد وتراجع أسعارها وكلفها المرتفعة.
ويقول المزارع حسن أبو علي، إنه ورغم طبيعة المحافظة وتنوع مناخها الذي يجعلها صالحة لمختلف أنواع الزراعات الحديثة وذات الجدوى الاقتصادية العالية، إلا أنها ما تزال محرومة من هذه الزراعات على نطاق واسع، والتي أثبت عدد محدود من المزارعين والمختصين الزراعيين نجاحها بالتجربة في عدد من مناطق المحافظة، التي تعد بيئة مثالية لنجاحها، متمنيا أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه الزراعات هي السائدة، ما يتطلب دعما رسميا وأهليا كافيا، وتوجيها وتدريبا مكثفا لمزارعي المحافظة.
وتؤكد لينة الطبة، وهي صاحبة مزرعة لنبات اللافندر، أن هذه الأنواع من الزراعات الحديثة، كأنواع من النباتات العطرية والطبية، وأنواع الفاكهة الاستوائية، تعد باهظة الثمن ومجدية، وتدر دخولا تفوق أضعاف تلك الزراعات التقليدية التي يعتمد عليها مزارعو المحافظة كالزيتون والعنب واللوزيات، وأنواع دارجة من الفاكهة الصيفية كالتفاح والرمان والتين.
وزادت أن توجيه المزارعين لهذه الزراعات، يحتاج إلى الدعم الرسمي، كتقديم المنح والقروض، والتأهيل وعقد الورش التدريبية، وضمان التوجيه والإرشاد والنصح من كوادر وزارة الزراعة، باعتبار أن المزارعين يجهلون الكثير من المعلومات عن طرق الرعاية المثلى لهذه الأنواع من الثمار.
وبين مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، أن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة، أكثر من 100 ألف دونم، بحيث يوجد منها 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألف دونم مزروعة بأنواع الزراعات التقليدية كالحمضيات والفاكهة، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية %34 من مساحة المحافظة البالغة 419 كلم 2.
وأكد أن هناك توجها رسميا ليكون الدعم الرسمي، موجها لتلك الأنواع من الزراعات الحديثة وذات الجدوى الاقتصادية، مبينا أن المديرية تعمل باستمرار على توجيه النصح والإرشاد للمزارعين، للتوجه الى هذه الأنواع من الزراعات التي تتلاءم وتنوع المناخ والبيئة في المحافظة، بين الباردة والمعتدلة والدافئة.
وزاد الخالدي أن المديرية وبمختلف أقسامها، تعمل على تدريب وتأهيل كوادرها لمعرفة أدق التفاصيل بمختلف أنواع الزراعات الحديثة والمشاريع الزراعية ذات الجدوى والفائدة للمزارعين.
وأشار إلى عدة قصص نجاح في الزراعات الحديثة وذات الجدوى التي تتابعها كوادر مديرية الزراعة في مناطق مختلفة بالمحافظة، معربا عن أمله بأن تشهد المحافظة مستقبلا تجارب عديدة لهذه الأنواع من الزراعات الحديثة التي من شأنها توفير المردود الجيد للمزارعين، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أهمية مشاريع الزراعة الحديثة والاستنبات الزراعي باعتبارها مشروعات ريادية في المحافظة، معربا عن أتم الاستعداد لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين والجمعيات التعاونية لتنفيذ مشاريعها، مؤكدا استعداد مجلس المحافظة للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة أي مشاريع تنموية زراعية في عجلون.
وأكد مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون المهندس بشار النوافلة استعداد المؤسسة في دعم القطاع الزراعي عبر القروض التي تمنحها للمزارعين، بهدف إحداث تنمية زراعية من خلال تفيذ مشاريع زراعية ريادية.
وكان مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، افتتح الأسبوع الماضي مشروع جمعية التلال الخضراء التعاونية للاستنبات الزراعي والنباتات الطبية في محافظة عجلون، واطلع على آلية العمل وفقا للزراعة المائية، وأنواع المزروعات.
وأكد الشلبي أن الجمعيات التعاونية تعتبر، حاضنة للريادة والابتكار، لافتا الى مشروع جمعية التلال الخضراء التعاونية باعتبارها حاضنة للابتكار والريادة في مجال الزراعة المائية والتصنيع الغذائي، معتبرا أن هذا المشروع في مجال الزراعة المائية الذي يجمع ما بين النباتات والأعشاب الطبية، وزراعة الأعلاف الخضراء، يعد انجازا هاما للقطاع الزراعي وللحركة التعاونية الأردنية على حد سواء، ودور التعاونيات في خدمة أعضائها ومجتمعاتها المحلية على كافة الصعد التنموية، والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إسهاماتها في التنمية المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وزاد الشلبي أن إقامة مشروع زراعي يجمع ما بين الأعشاب والنباتات الطبية مدعاة للفخر والاعتزاز، ويسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة في المنطقة باعتبار التعاونيات أحد النوافذ التشغيلية، فضلا عن دورها في تحسين المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال فرص العمل التي توفرها.
وقدم رئيس جمعية التلال الخضراء التعاونية عبدالإله السردية نبذة عن تأسيس الجمعية التي تضم في عضويتها 133 عضوا من مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى عملها في مجالي الزراعة والسياحة لكنها اليوم تعمل ضمن مشروع الاستنبات الزراعي والنباتات الطبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن لدى الجمعية العديد من المشاريع التي تعمل على تنفيذها مع الشركاء في الوقت الحالي، والتي من خلالها ستوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة من فئة الشباب.

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