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الاستيراد التكميلي للموز.. حماية للمنتج المحلي أم تحايل عليه؟

10/8/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






تعود قضية إغراق السوق بالموز المستورد لتظهر مجددا في هذا الوقت من كل عام، تزامنا مع بداية إنتاج الموز المحلي بالأغوار، في مشهد متكرر، تتخلله حالة من الغموض، وتساؤلات حول جدية السياسة المتبعة بمنع الاستيراد، التي تؤكد عليها جهات معنية ممثلة بوزارة الزراعة بهدف حماية إنتاج المزارعين المحليين.
وسط هذا المشهد، يرى مزارعون تباينًا غير متناغم في المعادلة التي تجمع بين "وقف الاستيراد وإغراق السوق"، في إشارة منهم إلى وجود ما اعتبروه "حلقة مفقودة" في المعادلة، مؤكدين أن "توفر كميات كبيرة من الموز المستورد في السوق المحلي يشير إلى تساهل يخدم مصالح متنفذين على حساب المزارعين".
الحلقة المفقودة التي يؤشر إليها مزارعون مردها تأكيد وزارة الزراعة حرصها على عدم السماح بإدخال أي كميات من الموز المستورد للأسواق إلا بحدود الحاجة تحت مفهوم الاستيراد التكميلي، والتي حددتها بمقدار 25 طنا يوميا فقط، بينما يؤكد مزارعون أن الكميات الموجودة حاليا بالأسواق تزيد على ذلك بكثير.
في توضيح أكثر على لسان مزارعين التقتهم "الغد" قالوا إن "ما تؤكده الجهات المعنية حول منع عمليات استيراد الموز في ذروة إنتاج المحلي غير صحيح"، مدللين على ذلك بوجود كميات كبيرة أغرقت السوق بالفعل وستتسبب مجددا بخسائر وصفوها بـ "الفادحة" للمزارعين".
وبينوا أن "بوادر سياسة إغرق السوق المحلي بالموز المستورد بدأت منذ أيام مع دخول كميات كبيرة من الموز الإكوادوري والذي تزامن مع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي إلى ما يزيد على 250 طنا يوميا"، محذرين من أن "سياسة الإغراق ستشكل كارثة للمزارع الأردني الذي يعتمد على فترة ذروة الإنتاج لتغطية كلف الإنتاج المرتفعة".
المزارع بكر العدوان يرى أن "السماح باستيراد الموز سيلحق بهم خسائر كبيرة، إذ أن انخفاض أسعار بيعه في الأسواق المحلية سيؤدي إلى عزوف التجار عن شراء إنتاجهم"، قائلا "المشكلة تكررت كثيرا خلال السنوات الماضية وعادت لتظهر مجددا خلال الأيام الماضية ما ينذر بموسم كارثي".
ويضيف، "المزارع يعاني من أوضاع صعبة للغاية نتيجة ارتفاع كلف الانتاج والمستلزمات وأجور الأيدي العاملة والمياه والطاقة"، قائلا "لا يجوز ان يتعرض آلاف المزارعين وعائلاتهم وقطاع كبير من العمال والتجار ووسائط النقل للخسائر في سبيل تحقيق فئة محدودة من المستوردين أرباحا طائلة".
مقابل شكاوى مزارعين وتجار على أن "عمليات استيراد الموز وإغراق السوق مستمرة وتتكرر كل موسم"، فإن وزارة الزراعة الجهة المعنية الاولى دائما ما تؤكد أنه "تقرر وقف استيراد كافة أنواع الموز من كافة الدول حماية للانتاج المحلي وعدم تعريضه للمنافسة مع انتاج خارجي خاصة خلال فترات ذروة الانتاج".
تأكيدات "الزراعة" لا تستبعد التشديد ايضا على "أن السياسة العامة للوزارة قد ساهمت في المحافظة على محصول الموز ورفع انتاجيته وتحسين سعر بيعه بالرغم من عدم التوسع في المساحات المزروعة".
بالعودة إلى شكاوى المزارعين، تبقى جدلية "الحلقة المفقودة" قائمة، في وقت يواصلون فيه إثارة التساؤلات عن اسباب تواجد كميات من الموز المستورد بالسوق المحلي رغم وقف الاستيراد.
على ما يبدو، فان مزارعين أرادوا التلميح إلى أن منح تصاريح الاستيراد غير متوقف حتى الآن، وهو ما يتطلب وقفها فعليا ومنع تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والاكوادوري حماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الأسعار مقارنة مع الكلفة الإنتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف، مؤكدين أن الموز المحلي أصبح يضاهي أجود أنواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات السوق المحلي بجميع مكوناته بما فيها المطاعم والفنادق.
ويتساءل المزارع محمد العدوان، إلى متى سنبقى نعاني نتيجة اغراق السوق بالموز المستورد رغم وجود إنتاج محلي كاف؟"، موضحا أن "المنافسة بين الموز المحلي والمستورد غیر عادلة، لارتفاع كلف الإنتاج من مياه وتكاليف الطاقة وعمليات تحسين جودة المياه المالحة وأجور الأيدي العاملة والأسمدة، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون نتيجة انتشار فيروس (الفيوزاريوم)، والذي قضى على مساحات شاسعة من المحصول".
ويشير إلى أن "انعكاسات سياسة الإغراق تتعدى ذلك إلى تعرض قطاع عريض من العاملين في القطاع وأسرهم لنكسات، وأن أي انتكاسة ستزيد من مصاعبهم الاقتصادية والمعيشية"، لافتا إلى أن "الإنتاج المحلي من الموز يتجاوز 250 طنا يوميا في الوقت الحالي ويتوقع أن يرتفع أكثر ليصل لـ 300 طن يوميا خلال الفترة المقبلة التي تمتد حتى نيسان "ابريل" المقبل".
ويوضح المزارع سليمان العدوان أن "إنتاج الموز المحلي دخل فترة الذروة والتي تستمر لستة شهور تقريبا، وأي زيادة في العرض ستؤدي إلى انخفاض أسعار البيع الى ما دون الكلفة أحيانا، ما يترتب عليه خسارة للمزارع خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك"، لافتا إلى أنه "جرى التواصل مع المعنيين في وزارة الزراعة وتم الاتفاق على تخفيض كميات الموز المستورد التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة لتصبح 25 طنا بدلا من 50 طنا يوميا".
وشدد على ضرورة "حماية المنتج المحلي خلال ذروة موسم الإنتاج، وضبط عمليات خروج الموز المستورد من البوندد بما يتواءم مع سياسة الحماية التي تنتهجها وزارة الزراعة، لأن أي إدخال للموز المستورد بطرق غير قانونية سيخل بميزان العرض والطلب في السوق ما ينعكس سلبا على المزارع والقطاع بشكل عام".
من جانبه، قال الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الاردن محمد أبو الطبيخ إن "السوق المحلي شهد خلال الأيام الماضية إغراقا بالموز المستورد والذي تزامن مع توفر كميات كبيرة من المنتج المحلي"، مضيفا أن "هذا الأمر تسبب بخسائر فادحة لأصحاب المخامر والتجار والذي سينعكس دون شك على المزارع".
وتساءل عن "مدى جدية وزارة الزراعة في توفير الحماية للمنتج المحلي في ظل الكميات الكبيرة التي تدخل إلى الأسواق يوميا"، محذرا من أن "الاستمرار في هذا النهج سيشكل انتكاسة لزراعة الموز ولمن يعتمدون عليها كليا في معيشتهم".
بدوره، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن "عملية دخول الموز المستورد تأتي بناء على قرار لجنة مشتركة تضم العديد من الجهات من ضمنها جهة تمثل المزارعين، ويتم عادة الاتفاق على الكميات الواجب تزويد حاجة السوق المحلي بها، في حال كان الإنتاج المحلي أقل من حاجة السوق، أو ما يسمى بالاستيراد التكميلي".
وأضاف أن "استيراد الموز يخضع لضبط من قبل الوزارة إذ يتم منح تصاريح الاستيراد للتجار على أن يتم تخزين الكميات في البوندد / الجمرك ويتم تزويد السوق المحلي بـ 25 طنا يوميا فقط"، لافتا إلى "الموز الإكوادوري يباع في الأسواق بسعر يتراوح ما بين دينار، ودينار وعشرين قرشا للكيلو، أي بسعر أعلى بكثير من سعر بيع كيلو الموز البلدي، أي أن الموز الإكوادوري لا ينافس الموز البلدي".
وأكد المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- "حرص الوزارة على حماية الإنتاج المحلي وعدم تعريضه للمنافسة مع إي إنتاج خارجي سواء كان من محصول الموز ـو غيره من المحاصيل الزراعية التي يتوفر إنتاج محلي منها خاصة خلال فترات ذروة الإنتاج".

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