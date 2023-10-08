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تكرار الزيارة.. رهان الثقة بجودة المنتج السياحي بالعقبة

10/8/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






دفعت العقبة بمنتجها الفريد، السائحة الألمانية جوليا لورد لزيارتها مجددا، بعد زيارة أولى عام 2019 على متن البواخر السياحية، التي بدأت بالوصول إلى محطة العقبة للسفن السياحية، معلنة بداية الموسم السياحي الشتوي.
تقول السائحة جوليا إن "العقبة تشكل فسيفساء جامعة لكافة الأنماط السياحية البيئية والأثرية والبحرية"، مؤكدة "أنها أحبت البتراء بلونها الوردي وجابت مع صديقتها لتشاهد عظمة البتراء ثاني عجائب الدنيا السبع"، مشيرة إلى "أنها تود زيارة البتراء ووادي رم وتقضي وقتا أطول للتعرف على تاريخ الأردن المتنوع والزاخر بالآثار التاريخية والمنتج السياحي المميز".
السائح البريطاني توماس بريجك يقول لـ "الغد" حول تجربة زيارته للعقبة والعودة إليها مجددا، إن "البحر الأحمر يشكل أيقونة سياحية متميزة"، مؤكداً أنه "زار عددا من المدن السياحية في السابق كالغردقة وشرم الشيخ والعقبة مع مجموعة سياحية واليوم يزور العقبة للمرة الثانية لمشاهدة ما هو جديد والاستمتاع بمناظر البتراء ووادي رم".
تكرار زيارة العقبة أكثر من مرة، لا تنحصر بالسائحين بريجك وجوليا، بل إن أعدادا لافتة من السياح ترغب بالعودة ثانية لزيارة العقبة والتعرف على المزيد من روائع منتجها السياحي الفريد وهو ما يراه معنيون بهذا الشأن مؤشر على نجاح العقبة باختبار الثقة وقدرتها على ترك انطباعات لدى السياح تجذبهم للعودة مرة أخرى.
يقول العامل بالقطاع السياحي يوسف هلالات إن زيارة السياح من الجنسيات الأوروبية المختلفة للعقبة لها مؤشرات كبيرة ومتميزة من ابرزها الثقة بالمنتج السياحي الذي يقدم لهم، بالاضافة إلى المناظر السياحية الطبيعية والتي لم تمسها يد الانسان، فضلا عن تنوع المنتج السياحي والأمان الذي يشعر به السائح عند وصوله المدينة البحرية.
ويشير هلالات إلى أن منطقة المثلث الذهبي تركت أثراً طيبا عند غالبية من زارها، وهم يحملون انطباعات رائعة عن بساطة التعامل والإجراءات الأمنية المختلفة والتي سهلت وصول السياح الى المنطقة الى جانب التنقل بين الأماكن السياحية ما أوجد لدى المتعاملين مع المكاتب السياحية في الأردن ثقة سياحية قل مثيلها في أسواق أخرى.
العقبة وهي تجدد ثقة منتجها، تعلن انطلاق موسم سياحي جديد بوصول أول باخرة سياحية رست على رصيف محطة العقبة للسفن السياحية أول من أمس.
ومع وصول أول باخرة تحمل على متنها 67 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية بالإضافة إلى طاقمها المكون من 105 عمال، في زيارة لأقطاب المثلث الذهبي البتراء ورم والعقبة، يتم تدشين الموسم السياحي الشتوي.
ومن المنتظر خلال الأشهر المتبقية على نهاية العام الحالي، وصول 45 باخرة من مختلف الأحجام بعدد سياح متوقع قد يصل إلى 65 ألف سائح، إلى منطقة المثلث الذهبي من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية.
وشهد قطاع البواخر السياحية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة من بينها إنشاء محطة العقبة للسفن السياحية بترتيبات استقبال مميزة، في وقت يعد القطاع من أسرع القطاعات السياحية نمواً من حيث عدد السياح الزائرين عبر هذه السفن.
كما يعتبر الزوار القادمون عبر هذه السفن من السياح الذين يقومون بالإنفاق العالي وبالتالي هو قطاع يقدم قيمة اقتصادية مضافة سواء عبر رسوم الزيارة أو عبر الاتفاق مع شركات تنظيم السفر والسياحة أو عبر سيارات الأجرة التي تشهد تزاحمها أو عبر إنفاق السائح نفسه عند نزوله سواء في المطاعم أو الأسواق أو غيرها.
يقول مدير السياحة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي إن للسلطة شراكات إستراتيجية في قطاع السفن السياحية وهي مبنية على استراتيجيات وخطط عمل عالمية بسبب خصوصية هذا القطاع، مؤكداً أن حجم النمو في الأعداد والرحلات يعود إلى تكاتف وتكامل الجهود المشتركة وإلى آلية التسويق الرئيسة وخصوصية التكاملية وخطط الترويج المشترك ونمطها الموجه نحو الشركات العالمية المتخصصة.
وتعد محطة العقبة للسفن السياحية الجديدة المشروع الأول الذي تم تدشينه من بين خمسة مشاريع إستراتيجية ضخمة مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي؛ المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وشركة تطوير العقبة لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل في المدينة الساحلية، بما يسهم في إضافة قيمة اقتصادية إلى المدينة الساحلية وترسيخ مكانتها بوصفها وجهة مفضلة في منطقة المشرق العربي.
وتوفر محطة العقبة للسفن السياحية– التي تُعدّ أنموذجًا يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص- تجربة سفر استثنائية؛ حيث ترسّخ مكانة الأردن بوصفه وجهة محورية للمسافرين بغرض الترفيه، وتعكس الازدهار الاقتصادي، وستسهم المحطة التي تُعدّ مشروعًا فريدًا من نوعه في المملكة في تنويع خيارات الدخول المتاحة للمسافرين القادمين إلى الأردن.

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