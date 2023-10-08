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غياب الإنارة والسفلتة يقلق سكان قرية الدرب

10/8/2023 11:14:40 PM

(MENAFN- Al Watan) تعاني قرية الزبارة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من غياب الإنارة بالطريق الرابط بين قريتهم والدرب وكذلك من عدم وجود الإنارة الداخلية بالقرية فضلا عن عدم وجود سفلتة بقرية الزبارة الجديدة، وسط مطالبات الأهالي بسرعة اعتماد وتنفيذ المشاريع الناقصة بقريتهم.
الإمكانيات المتاحة
أوضحت بلدية محافظة الدرب لـ((الوطن)) أنه سبق وتمت سفلتة حي الزبارة و سيتم استكمال إنارة الحي وذلك ضمن المشاريع المستقبلية للبلدية حسب الامكانيات المتاحة.
تعثر المشروع
أوضح المواطن إبراهيم إدريس، أن البلدية تقدم خدماتها في مسح الشوارع وسفلتتها وإنارتها، إلا أن الشارع الرابط مدينة الدرب بقرية الزباره تم مسحه وسفلتته منذ فترة إلا أنه لم تتم إنارته والمشروع متعثر منذ مدة طويلة، مما تسبب في معاناة للأهالي على الرغم من الحاجة الماسة لذلك كونه يخدم شريحة كبيره من سكان المحافظة، وقال إدريس إن قرية الزبارة القديمة مسفلتة فإنها دون إنارة داخلية، أما الزبارة الجديدة فتفتقر للسفلتة والإنارة داخل الحي مطالبا الجهات المعنية بتوجيه المختصين للوقوف على الطريق لاستكمال إنارته وسفلتة حي الزبارة الجديد وذلك أسوة بباقي القرى المرتبطة بمدينة الدرب.

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