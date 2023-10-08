غياب الإنارة والسفلتة يقلق سكان قرية الدرب

(MENAFN
- Al Watan) تعاني قرية الزبارة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من غياب الإنارة بالطريق الرابط بين قريتهم والدرب وكذلك من عدم وجود الإنارة الداخلية بالقرية فضلا عن عدم وجود سفلتة بقرية الزبارة الجديدة، وسط مطالبات الأهالي بسرعة اعتماد وتنفيذ المشاريع الناقصة بقريتهم.
الإمكانيات المتاحة
أوضحت بلدية محافظة الدرب لـ((الوطن)) أنه سبق وتمت سفلتة حي الزبارة و سيتم استكمال إنارة الحي وذلك ضمن المشاريع المستقبلية للبلدية حسب الامكانيات المتاحة.
تعثر المشروع
أوضح المواطن إبراهيم إدريس، أن البلدية تقدم خدماتها في مسح الشوارع وسفلتتها وإنارتها، إلا أن الشارع الرابط مدينة الدرب بقرية الزباره تم مسحه وسفلتته منذ فترة إلا أنه لم تتم إنارته والمشروع متعثر منذ مدة طويلة، مما تسبب في معاناة للأهالي على الرغم من الحاجة الماسة لذلك كونه يخدم شريحة كبيره من سكان المحافظة، وقال إدريس إن قرية الزبارة القديمة مسفلتة فإنها دون إنارة داخلية، أما الزبارة الجديدة فتفتقر للسفلتة والإنارة داخل الحي مطالبا الجهات المعنية بتوجيه المختصين للوقوف على الطريق لاستكمال إنارته وسفلتة حي الزبارة الجديد وذلك أسوة بباقي القرى المرتبطة بمدينة الدرب.
MENAFN08102023000089011017ID1107209183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.