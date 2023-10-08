سن تقاعد السعوديين الأدنى عالميا

(MENAFN
- Al Watan) كشف رسم بياني لأعمار التقاعد في 45 دولة لعام 2020، بناءً على بيانات شاملة من تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت في 2021، عن ثلاث دول لديها أعلى سن تقاعد حالي يبلغ 67 عامًا، وهي أيسلندا وإسرائيل والنرويج، ولكن جميعها لديها سن تقاعد فعلي أقل قليلاً في المتوسط. على الجانب الآخر، سجلت المملكة العربية السعودية أدنى سن للتقاعد الحالي وهو 47 عامًا فقط، مع مزايا التقاعد الكاملة. ولم تكن سوى تركيا متقاربة بعمر 52 عامًا، وكان لكل منهما على وجه الخصوص سن تقاعد فعلي أعلى بكثير في المتوسط.
تحديد سن التقاعد
توضح القياسات التي تستخدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يمكن فيه للأفراد التقاعد دون عقوبة على المعاش التقاعدي بعد إكمال حياة مهنية كاملة بدءًا من سن 22 عامًا. يشير سن التقاعد الفعلي إلى متوسط سن الخروج من القوى العاملة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر. وقد شهد العديد من البلدان أن العمال يتقاعدون فعلياً في وقت مبكر أو متأخر عن سن التقاعد الحالي. يمكن أن ينشأ هذا التباين بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الاختلافات في أعمار بدء الحياة المهنية، أو أن بعض الصناعات تقدم تقاعدًا مبكرًا أو مزايا مقابل التزامات لاحقة، أو أن البلدان تسهل خروج القوى العاملة المختلفة بسبب متطلبات السوق وسياساته. يختار بعض الأشخاص أيضًا التقاعد مبكرًا لأسباب شخصية أو بسبب نقص العمل المتاح، أو الحصول على معاش تقاعدي أقل أو في بعض الحالات التخلي عنه تمامًا. وبالمثل، يختار بعض الأشخاص البقاء في وظائفهم إذا تمكنوا من العثور على عمل.
التقاعد المبكر
في عام 2023، أثارت فرنسا الجدل برفع سن التقاعد المبكر عامين. أثار هذا القرار إضرابات وأعمال شغب واسعة النطاق، وأشعل نقاشات حول التوازن بين الاستدامة الاقتصادية ورفاهية الفرد.
ونظرًا للشيخوخة السكانية في العديد من البلدان المتقدمة والحاجة المستمرة للعمالة، فمن غير المتوقع أن تكون هذه الدولة الوحيدة التي تعيد تقييم التقاعد. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة لمدة عامين في متوسط سن التقاعد الفعلي بحلول منتصف ستينيات القرن الحالي.
التناقضات بين المناطق
العديد من الدول الآسيوية بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية لديها الحد الأدنى الرسمي لسن التقاعد في أوائل الستينيات وأواخر الخمسينات، ولكنها ترى أن العمال يظلون في القوى العاملة حتى أواخر الستينيات من العمر. وفي الوقت نفسه، فإن معظم الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة وكندا، لديها عدد أكبر من العمال الذين يتقاعدون قبل الحد الأدنى لسن التقاعد في المتوسط. كما شهدت جميع البلدان تقريبًا التي حددت سن التقاعد الفعلي للنساء خروجهن من القوى العاملة في وقت أبكر من الرجال. يمكن أن يكون هذا نتيجة للمعايير الثقافية المتعلقة بالجنسين، ومعدلات المشاركة في القوى العاملة، وحتى إنشاء أنظمة التقاعد في بلدان مختلفة.
الاستثناءات الخمسة في مجموعة البيانات حيث تقاعدت النساء في وقت متأخر عن الرجال؟ الأرجنتين وإستونيا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ.
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