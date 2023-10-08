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سن تقاعد السعوديين الأدنى عالميا

10/8/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رسم بياني لأعمار التقاعد في 45 دولة لعام 2020، بناءً على بيانات شاملة من تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت في 2021، عن ثلاث دول لديها أعلى سن تقاعد حالي يبلغ 67 عامًا، وهي أيسلندا وإسرائيل والنرويج، ولكن جميعها لديها سن تقاعد فعلي أقل قليلاً في المتوسط. على الجانب الآخر، سجلت المملكة العربية السعودية أدنى سن للتقاعد الحالي وهو 47 عامًا فقط، مع مزايا التقاعد الكاملة. ولم تكن سوى تركيا متقاربة بعمر 52 عامًا، وكان لكل منهما على وجه الخصوص سن تقاعد فعلي أعلى بكثير في المتوسط.
تحديد سن التقاعد
توضح القياسات التي تستخدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يمكن فيه للأفراد التقاعد دون عقوبة على المعاش التقاعدي بعد إكمال حياة مهنية كاملة بدءًا من سن 22 عامًا. يشير سن التقاعد الفعلي إلى متوسط ​​سن الخروج من القوى العاملة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر. وقد شهد العديد من البلدان أن العمال يتقاعدون فعلياً في وقت مبكر أو متأخر عن سن التقاعد الحالي. يمكن أن ينشأ هذا التباين بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الاختلافات في أعمار بدء الحياة المهنية، أو أن بعض الصناعات تقدم تقاعدًا مبكرًا أو مزايا مقابل التزامات لاحقة، أو أن البلدان تسهل خروج القوى العاملة المختلفة بسبب متطلبات السوق وسياساته. يختار بعض الأشخاص أيضًا التقاعد مبكرًا لأسباب شخصية أو بسبب نقص العمل المتاح، أو الحصول على معاش تقاعدي أقل أو في بعض الحالات التخلي عنه تمامًا. وبالمثل، يختار بعض الأشخاص البقاء في وظائفهم إذا تمكنوا من العثور على عمل.
التقاعد المبكر
في عام 2023، أثارت فرنسا الجدل برفع سن التقاعد المبكر عامين. أثار هذا القرار إضرابات وأعمال شغب واسعة النطاق، وأشعل نقاشات حول التوازن بين الاستدامة الاقتصادية ورفاهية الفرد.
ونظرًا للشيخوخة السكانية في العديد من البلدان المتقدمة والحاجة المستمرة للعمالة، فمن غير المتوقع أن تكون هذه الدولة الوحيدة التي تعيد تقييم التقاعد. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة لمدة عامين في متوسط ​​سن التقاعد الفعلي بحلول منتصف ستينيات القرن الحالي.
التناقضات بين المناطق
العديد من الدول الآسيوية بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية لديها الحد الأدنى الرسمي لسن التقاعد في أوائل الستينيات وأواخر الخمسينات، ولكنها ترى أن العمال يظلون في القوى العاملة حتى أواخر الستينيات من العمر. وفي الوقت نفسه، فإن معظم الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة وكندا، لديها عدد أكبر من العمال الذين يتقاعدون قبل الحد الأدنى لسن التقاعد في المتوسط. كما شهدت جميع البلدان تقريبًا التي حددت سن التقاعد الفعلي للنساء خروجهن من القوى العاملة في وقت أبكر من الرجال. يمكن أن يكون هذا نتيجة للمعايير الثقافية المتعلقة بالجنسين، ومعدلات المشاركة في القوى العاملة، وحتى إنشاء أنظمة التقاعد في بلدان مختلفة.
الاستثناءات الخمسة في مجموعة البيانات حيث تقاعدت النساء في وقت متأخر عن الرجال؟ الأرجنتين وإستونيا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ.

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