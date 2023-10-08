Monday, 09 October 2023 08:56 GMT

التحديات والمسابقات

10/8/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة فكرة المسابقات أو التحديات لمعالجة مشكلة مطروحة أو عدة مشكلات للجهة التي طرحت المسابقة، أو إيجاد فكرة في مجال معين، وأحيانًا تسمى بـ (الهاكثون) ثم يضعون جائزة لأفضل صاحب فكرة، وهذه المسابقات تحتاج لإعادة نظر.. فأولا أين نتائج هذه المسابقات على أرض الواقع وهل استفاد الناس منها بشكل كبير؟ وثانيًا ما معايير إنجاح فكرة وتقديمها على غيرها هل هو الحجم المبذول من قبل صاحب الفكرة أو فرادتها ونجاعتها في حل مشكلة وإن كان جهده قليلًا، وماذا عن الحقوق الفكرية للمبادرات، وما قدرة وإمكانية اللجان التي تفحص هذه المبادرات ومدى تمكنهم من ذلك فربما المتسابق أجدر منهم، وما مصير المبادرات التي لم تفز وهل يوضح بالتفصيل سبب عدم اعتمادها وتقارن بالفائزة.. أم يكتفون برد آلي يتضمن رفض الفكرة؟ وهل هناك مرجع علمي أو فني يمكن الرجوع إليه في حال الخلاف أو يضبط هذه المسابقات، خاصة أن بعض الجوائز بمبالغ مالية.
كل هذه الاسئلة تجعل تلك المسابقات محل نظر إلا ما ندر منها. بل الإشكالية أننا نجد المبادرات الفائزة لا تحل مشكل ضرورية وإنما إضافة كمالية، مع كثرة عدد المشاركين، وفي هذا تقليل من شأن المشاركين خاصة إذا اعتبرناهم عينة من العامة، إذ لا يمكن أن تكون المشاركات بهذا العدد الهائل ولا يتفوق منها إلا مبادرات ذات فوائد محدودة.. فكأن هذه المسابقات وسيلة لمعرفة ما لدى الناس لا أكثر لكنها ليست الطريقة الصحيحة. وهذه المسابقات تختلف عن الجوائز التي تمنح لأعمال قائمة من قبل ولم يتعمد صاحبها إنشاءها خصيصًا للسباق فليست داخلة في مضمون المقال.
الطريقة المثلى لإشراك الناس هي وضع مراكز تستقبل أفكارهم بمسمى يوحي بذلك، ويتقدم صاحب الفكرة إلى المركز حضوريًا وليس إلكترونيًا، فهي ليست معاملة تحتاج لتسهيل، ثم يتم التناقش معهم حولها ثم رفضها أو العمل بها ثم ترشيحًا إن كانوا سيضعونها في سباق.

MENAFN08102023000089011017ID1107209181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث