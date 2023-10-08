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نقل مقر منظمة أوبك للرياض

10/8/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) لا أحد ينكر مساهمات السعودية التاريخية في منظمة أوبك، وضمان استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية، ولعل نقل مقر أوبك للرياض هو أمر منطقي في ظل ما تشهده المملكة من تحولات مذهلة ملفتة للنظر من رؤية المملكة 2030 إلى رؤيتها 2040.
القرار النفطي العالمي صناعة سعودية بإمتياز، ولا شك أن دول أوبك أدركت ذلك مع الوقت لتخرج من قبعة من يتحكمون في السوق بطريقة سلبية ولا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة، ولا ينظرون للمصلحة العامة العالمية.
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هي منظمة حكومية دولية مكونة من 13 دولة منتجة للنفط، 12 منها في الشرق الأوسط، وواحدة في أفريقيا. تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل (إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا)، ومقرها الرئيس في فيينا عاصمة النمسا منذ عام 1965، رغم أن النمسا ليست دولة عضو في أوبك!.
تهدف منظمة أوبك إلى تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء، من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط، وإمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط إلى الدول المستهلكة؛ وعائد عادل على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون في الصناعة النفطية.
تمتلك الدول الأعضاء في أوبك حوالي %80 من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتمثل حوالي %40 من الإنتاج العالمي للنفط. تلعب المنظمة دورًا مهمًا في تحديد أسعار النفط العالمية، وقد أثرت سياساتها بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
واليوم تلعب المملكة هذا الدور المستنير إقليميا في الشرق الأوسط وعالميًا وذلك في ظل مبادراتها العديدة، وأعتقد أن زيادة رقعة تأثير المملكة دوليًا هو قوة ناعمة وأمر مهم ودبلوماسية ينبغي التفكير فيها، ولا ينطبق الأمر على أوبك فقط بل كل منظمة يمكن استضافتها في السعودية، ولعل إشارات التوجه لهذه السياسة هو إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، مقرها العاصمة الرياض، في ظل توقعات بمضاعفة الطلب العالمي على المياه، بحلول عام 2050.
المملكة اليوم وبالأمس صانعة قرار دولي، والرياض اليوم ليست مدينة اعتيادية بل مدينة دولية تستضاف فيها المؤتمرات العالمية، ويلتقي فيها قادة العالم والأعمال وكذلك قادة التخصصات المختلفة، وأعتقد أنه من المناسب جدًا في ظل جهود المملكة الواسعة على الصعيد الدولي النفطي أن ينقل مقر أوبك للرياض، وهذه سياسة ليست فقط بدايتها أوبك بل منظمات أخرى، لنصنع بذلك التأثير الدولي الذي ينقل الصورة الحقيقة من أرض الواقع. نريدهم أن يروا السعودية الحقيقية ويستثمروا فيها.

MENAFN08102023000089011017ID1107209179

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