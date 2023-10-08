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140 جولة رقابية

10/8/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 140 جولة رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة الخفجي، للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي نفذتها إدارة صحة البيئة شملت زيارة 321 منشأة صحية وتجارية، أسفرت عن إتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 76 كجم، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة بعدد 38 إشعارًا، وإغلاق 6 منشآت تجارية، كما جرى تنفيذ حملات على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة، ومنع 14 بسطة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

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