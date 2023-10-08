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المطبات الصناعية مخالفة جسيمة والعقوبة 10 آلاف

10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ10 آلاف ريال. وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة. كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات بـ3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار. وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.
إتلاف الأرصفة
صنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، فضلا عن توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار. كذلك مخالفة خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة، وذلك لحماية مسارات المشاة، ومنع التعدي على الأرصفة.
كفاءة الطرق
جاءت الغرامات للحفاظ على جودة وكفاءة الطرق وسلامة مستخدميها، ومنع انتشار المطبات المخالفة للمواصفات. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالأنظمة يحمي الجميع من المخالفات.
أبرز المخالفات
- وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة: 10 آلاف ريال
- إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة: 5 آلاف ريال
- خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع: 10 آلاف ريال
- إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار: 5 آلاف ريال

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