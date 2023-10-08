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لأول مرة.. نخيل متعدد الرؤوس

10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هي الأولى من نوعها، أعلن مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء، التابع للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور عبداللطيف الخطيب، لـ((الوطن))، نجاح الباحثين في المركز في إجراء دراسة متخصصة لـ((حمل ((نخلة)) التمر أكثر من رأس)) في واحة الأحساء الزراعية، وذلك عن طريق إزالة القمه النامية للنخلة، فيما يعرف بإزالة السيادة القمية، لإتاحة الفرصة لنمو الأفرع الجانبية، أو ما يسمى بالكواريب ((الرواكيب))، بهدف مضاعفة كمية الإنتاج 3 أضعاف فأكثر، وبالتالي تقليص المساحة المزروعة من النخيل لفائدة محاصيل أخرى، وبنفس مساحة النخيل الحالية.
وقال الخطيب: بعد مضي عام لإطلاق تجربة الدراسة ((النخلة متعددة الرؤوس))، نأمل في المواسم الزراعية القادمة مضاعفة الإنتاج مرتين بنفس عدد النخيل والإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن بدلا من 1.5 طن، بنسبة زيادة 166%، ومن ذلك صناعة السكر وخفض فاتورة القمح بإضافة الخلال بنسبة 50%، وإضافته إلى القهوة بنسبة 50%.
لافتًا إلى أن مرحلة الإثمار في النخيل المتعددة الرؤوس تأخذ منحى الفسائل، إذ أن عدد العذوق قليل وصغيرة الحجم، ونسبة العقد منخفضة، ومن المتوقع تحسن الإثمار بتقدم النخلة في العمر، مؤكدًا أن الباحثين في المركز يعملون على إجراء دراسة متخصصة في تجربة تطعيم أكثر من صنف نخيل على نخلة واحدة؛ أي كل نخلة عليها 4 أصناف نخيل.
يذكر أن واحة الأحساء الزراعية فيها 2.5 مليون نخلة منتشرة في الواحة، وتنتح عدة أصناف من التمور، أبرزها: الخلاص، والشيسي، والرزيز، ويمتد الموسم الزراعي للنخيل في الواحة من شهر فبراير من كل عام، والبدء في ((خراف)) الرطب في شهر يونيو، وصرام التمور في شهر أغسطس، ويستمر الصرام حتى نهاية أكتوبر من كل عام.

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