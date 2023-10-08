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أمطار شمالية ومكة الأعلى حرارة والسودة الأقل

10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن الوسم سيحل يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري، وإنه حسب المراصد، فإن المؤشرات والمعطيات مبشرة لحالات جوية عدة، والأجواء تراكمية لتوقعات الأمطار شمالا مع بداية الوسم.
ويستمر الوسم (موسم الأمطار) حتى 6 ديسمبر المقبل، ومدته 52 يوما، وسمي هذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات. ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة فيعقبه ربيع مميز، ويظهر الفقع (الكمأة).
رياح سطحية
من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة. وأوضح أن الحالة العامة للأجواء تشهد نشاطا للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين يكون الطقس مستقرا على معظم مناطق المملكة.
وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم 46 مئوية بمكة المكرمة، بينما تسجل السودة أقل درجة حرارة 11 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في ينبع 95%.
مناطق واسعة
قال موقع طقس السعودية إن الطقس نهار اليوم سيبقى حارا إلى حار نسبي في مناطق واسعة من المملكة، ومعتدلا في الجبال العالية جنوبا، مع وجود فرص لبعض الأمطار الرعدية محدودة الطابع على أجزاء من جازان وعسير وأبها. كما من المتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية على بعض الأجزاء الداخلية من جنوب غرب المملكة، بينما تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة على السواحل الغربية من المملكة.
وتشير آخر الخرائط الجوية المستلمة لدى قسم التنبؤات الجوية إلى انسحاب المرتفع المداري إلى الشرق منتصف ونهاية الأسبوع الحالي، وبالتالي اشتداد متوقع للسحب الرعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة التي ستعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار قد تكون مصحوبة بتساقط زخات من البرد أحيانا، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، مع توقع امتدادها حتى مرتفعات الطائف وجدة.

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