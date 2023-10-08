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4 تحديات تحبط المعاقين

10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في تقريرها الصادر عن عام 2022، أربعة تحديات تواجه ملف المعاقين محليًا، أبرزها عدم توفر بُنى تحتية تقنية متكاملة لكافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما قد يؤخر اكتمال السجل الوطني الموحد، والذي يضم كافة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المنظومة المعقدة للجهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤدي إلى إحداث تداخلات وفجوات دون اعتماد حوكمة أو إستراتيجية مركزية.
مستوى الوعي
رصد التقرير التحديات، التي تضمنت التوزيع غير المتوازن للخدمات على مستوى المناطق، وعدم وجود إدارة متكاملة للحالات، والإدماج المحدود للأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات ذات الصلة، فضلاً عن انخفاض مستوى الوعي العام ومحدودية حول الإعاقة.
حزمة منافع
في مقابل ذلك أوصت الهيئة بضرورة المسارعة على حث الجهات لأتمتة خدماتها وتوفير البيانات للربط بالسجل الوطني الموحد، بالإضافة إلى الاستجابة لجمع أي بيانات تخص الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لإصدار التقارير اللازمة، إضافة الى تخصيص حزمة منافع طبية تتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الأولوية في التأمين الطبي.
دعم وتمكين
يشير التقرير إلى أن الهيئة وانطلاقًا من دورها ومسؤوليتها، قدمت العديد من المبادرات لدعم وتمكين هذه الشريحة، ومن أبرز تلك المبادرات تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المقدمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على بناء قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع السياسات وتصميم آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية، ودراسة توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتصميم برامج لإشراك وتحفيز القطاعات المختلفة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة آليات تقديم الدعم المادي والاقتصادي والعيني للأشخاص ذوي الإعاقة.
سوق العمل
يأتي برنامج ((مواءمة)) كأحد البرامج النموذجية، التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ودعمهم بالتسهيلات والأدوات التي تسهم في تحقيق هذا التمكين والنجاح في سوق العمل، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.
نتائج مسحية
- 1.445.723 معاق.
- %7.1 من إجمالي عدد السكان ((32.94 مليونًا)).
- %52.2 ذكور.
- %47.8 إناث.
- 833.136 إعاقة حركية.
- 811.610 إعاقة بصرية.
- 289.355 إعاقة سمعية.
- 53.282 اضطرابات طيف التوحد.
- 30.155 فرط حركة.
- 19.428 متلازمة داون.

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