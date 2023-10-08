مقران جديدان لكبيري العروس

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن مقترح طرح لنقل مقري قطبي جدة الاتحاد والأهلي إلى مواقع جديدة لم تحدد حتى الآن، وتقع مقرات الناديين اللذين يمثلان جدة الساحلية في أحياء قديمة، كما أنها قديمة البناء، لا ترقى إلى التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة.
ويعد الاتحاد هو أقدم ناد في كرة القدم السعودية، حيث تأسس عام 1927، وتحديدًا في 26 ديسمبر الموافق 2 رجب 1346هـ، فعمره الآن هو 96 عامًا، وسيكون أول الأندية التي تحتفل بمئويتها في المملكة، ويقع مقره الحالي في شارع الصحافة بحي مشرفة، بعد أن كان مبناه القديم في حي الشرفية.
ويقع مقرالأهلي في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ((التحلية))، بحي الرحاب، ويعود تاريخ تأسيس النادي إلى مارس 1937، وكان مقره القديم يقع في حي الكندرة.
MENAFN08102023000089011017ID1107209172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.