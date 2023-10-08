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مقران جديدان لكبيري العروس

10/8/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مقترح طرح لنقل مقري قطبي جدة الاتحاد والأهلي إلى مواقع جديدة لم تحدد حتى الآن، وتقع مقرات الناديين اللذين يمثلان جدة الساحلية في أحياء قديمة، كما أنها قديمة البناء، لا ترقى إلى التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

ويعد الاتحاد هو أقدم ناد في كرة القدم السعودية، حيث تأسس عام 1927، وتحديدًا في 26 ديسمبر الموافق 2 رجب 1346هـ، فعمره الآن هو 96 عامًا، وسيكون أول الأندية التي تحتفل بمئويتها في المملكة، ويقع مقره الحالي في شارع الصحافة بحي مشرفة، بعد أن كان مبناه القديم في حي الشرفية.

ويقع مقرالأهلي في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ((التحلية))، بحي الرحاب، ويعود تاريخ تأسيس النادي إلى مارس 1937، وكان مقره القديم يقع في حي الكندرة.

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